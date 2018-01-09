В павильоне на Заводском шоссе силовики обнаружили игровой терминал

Правоохранители ведут проверку по факту обнаружения игрового терминала в буфете на Заводском шоссе, 70а в Самаре.
Аппарат, расположенный в павильоне, был оборудован купюроприемником и диспенсером для выплат, сообщает источник в правоохранительных органах.
Владельцем заведения оказался судимый за организацию наркобизнеса 35-летний мужчина. Силовики выясняют подробности произошедшего.
Последние комментарии
Какая разница кем работает этот мужик? Обычное быдло, жестоко избившее несовершеннолетнего подростка.
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В икс-трейле? 50 (пятьдесят ящиков) с алкоголем? Он что, резиновый???
это обычный случай быдло-плебса...он характерен для всей россии, не только для самары (сам работаю в одном из магазинов)
Зам атамана-член ОПГ ?