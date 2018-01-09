В павильоне на Заводском шоссе силовики обнаружили игровой терминал

Правоохранители ведут проверку по факту обнаружения игрового терминала в буфете на Заводском шоссе, 70а в Самаре.

Аппарат, расположенный в павильоне, был оборудован купюроприемником и диспенсером для выплат, сообщает источник в правоохранительных органах. Владельцем заведения оказался судимый за организацию наркобизнеса 35-летний мужчина. Силовики выясняют подробности произошедшего.