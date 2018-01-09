Адвокаты вора в законе Гули не смогли обжаловать санкцию на его арест

Во вторник, 9 января, в Самарском областном суде рассматривалась апелляционная жалоба на решение Самарского райсуда, 22 декабря удовлетворившего ходатайство регионального следственного управления СК РФ об аресте Надира Салифова. Его подозревают в организации похищения человека и вымогательстве выкупа.

По этому делу фигурантами проходят еще четверо, в том числе Натиг Османов и Шахин Ахмадов, адвокаты которых также не согласились с санкциями районного суда. Федеральные судьи Андрей Жданович и Лариса Муромцева оставили решение первой инстанции об арестах в силе.

Подозреваемый Салифов пару месяцев назад освободился из азербайджанской тюрьмы, где отбывал большой срок. В декабре в Москве уже была выдана санкция на его арест по тем же статьям обвинения, и полиция объявила его в международный розыск. Таким образом, еще одна санкция нужна правоохранителям для организации его экстрадиции.

Самарский эпизод, вменяемый Салифову, - это похищение тольяттинского предпринимателя Камала Гулиева, совершенное 18 декабря 2015 года. Мужчину увезли со стоянки около спорткомплекса "Олимп". За его освобождение с родственников потребовали 10 млн евро. Однако жертва умудрилась подкупить охранника и сбежать.

Арестованный участник банды рассказал правоохранителям об организаторе и других подельниках.