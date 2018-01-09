Самарец пострадал, упав с четвертого этажа

Во вторник, 9 января, в третьем часу ночи, по предварительным данным, с четвертого этажа дома по ул. Физкультурной в Самаре упал 53-летний мужчина, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Предположительно, пострадавший получил сочетанную травму. Прибывшие на вызов врачи службы "03" Самары оказали ему помощь и увезли мужчину в медицинское учреждение.