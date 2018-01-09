Самарец пострадал, упав с четвертого этажа

Во вторник, 9 января, в третьем часу ночи, по предварительным данным, с четвертого этажа дома по ул. Физкультурной в Самаре упал 53-летний мужчина, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.
Предположительно, пострадавший получил сочетанную травму. Прибывшие на вызов врачи службы "03" Самары оказали ему помощь и увезли мужчину в медицинское учреждение.
Последние комментарии
Халатность?
То есть поданное неделю назад заявление не являлось поводом для проверки, теперь только через Youtube можно достучаться до правоохранителей
Вот уж о чем бы никогда не подумала, так это о том, что беспомощный и беззащитный человек, к коим, несомненно, относятся инвалиды по зрению в том числе, сможет нанести вред не менее беззащитному животному, с помощью которого он имеет возможность передвигаться. Страшен и удивителен наш, людской, мир.
"Несчастный случай"?
Какая крыша, там всё здание обрушилось (восстановлению не подлежит).