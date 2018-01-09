Двое неизвестных с ружьем забрали полмиллиона рублей со склада в Промышленном районе Самары

Днем 29 декабря на склад на пр. Юных Пионеров в Самаре вошли двое неизвестных с ружьем. Угрожая кладовщику, преступники заставили отдать им 500 тыс. руб. и скрылись.
Уголовное дело возбудили по факту вооруженного разбоя. Полиция пытается установить личности неизвестных, а также выяснить, откуда они знали, что в тот день на складе будет сумма в полмиллиона рублей, и не причастен ли к произошедшему кто-то из сотрудников пострадавшей фирмы.
Последние комментарии
Какая разница кем работает этот мужик? Обычное быдло, жестоко избившее несовершеннолетнего подростка.
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В икс-трейле? 50 (пятьдесят ящиков) с алкоголем? Он что, резиновый???
это обычный случай быдло-плебса...он характерен для всей россии, не только для самары (сам работаю в одном из магазинов)
Зам атамана-член ОПГ ?