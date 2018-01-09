Двое неизвестных с ружьем забрали полмиллиона рублей со склада в Промышленном районе Самары

Днем 29 декабря на склад на пр. Юных Пионеров в Самаре вошли двое неизвестных с ружьем. Угрожая кладовщику, преступники заставили отдать им 500 тыс. руб. и скрылись.

Уголовное дело возбудили по факту вооруженного разбоя. Полиция пытается установить личности неизвестных, а также выяснить, откуда они знали, что в тот день на складе будет сумма в полмиллиона рублей, и не причастен ли к произошедшему кто-то из сотрудников пострадавшей фирмы.