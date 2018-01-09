Родственники ребенка, погибшего на пожаре в Сызрани, успели выбежать из дома и спаслись

Следственный отдел по Сызрани СУ СК РФ по Самарской области ведет доследственную проверку по факту гибели при пожаре в частном доме полуторагодовалого ребенка, сообщили корреспонденту Волга Ньюс.

Напомним, возгорание дома в переулке Мирный в Сызрани произошло 8 января в 21:00.

"На момент пожара в доме находилась семья с двумя малолетними детьми, - сообщают в СУ СК РФ по Самарской области. - Родители и восьмилетний сын смогли выбежать из дома, а полуторагодовалого ребенка спасти не удалось".

В рамках доследственной проверки назначены судебно-медицинское и пожаро-техническое исследования.

"По предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем, - сообщают в следствии. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение".