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В Самаре прошли соревнования по ездовому спорту

САМАРА. 9 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре 6 и 7 января прошли рождественские гонки на собачьих упряжках. Кроме наших земляков, в ней участвовали каюры из Москвы, а также из Московской и Ульяновской областей. Жители областного центра и гости города смогли увидеть захватывающее шоу.

В Самаре прошли соревнования по ездовому спорту В Самаре прошли соревнования по ездовому спорту
Фото: Дмитрий Бурлаков

Мальчишки и девчонки до начала соревнований гладили хаски, играли с маламутами и активно фотографировались с собаками всех пород. А некоторые из ребят приняли участие в детских заездах. "Это было мамино хобби, а теперь и дочке понравилось", - рассказывает папа Даши Сухановой. "Сначала увлекла мужа, а потом и ребенок втянулся, - добавляет мама. - Дочка не в первый раз участвует в подобных соревнованиях, и ей очень нравится. Дети тянутся друг за другом. Здесь действует олимпийский принцип: главное - участие, а не победа. Можно сказать, что все стартующие ребята - победители".

А основные гонки собрали несколько десятков каюров, которые соревновались в ряде дисциплин. Спортсмены выступали как с одной собакой, так и в упряжке. Первыми на старт вышли мужчины с одной собакой в дисциплине "скиджоринг" (соревнования лыжников с бегущей впереди собакой). Питомцы мчались под радостные возгласы зрителей и окрики своих хозяев. "В  этом году у нас более двух десятков взрослых участников, хотя на сей раз это просто товарищеская гонка. Люди с радостью едут в Самару: ведь в Центральной России сейчас практически нет снега, - отмечает опытный самарский каюр Сергей Евдокимов. - Для некоторых жителей Москвы это вообще любимые соревнования. По мнению спортсменов, лесная трасса рядом с поселком Управленческий считается одной из лучших в России. Проблем с перевозкой собак в настоящее время не существует. У меня, например, есть прицеп, где у каждого питомца есть специальный отсек. Можно без проблем путешествовать по всему миру."

В соревнованиях  участвовали и известные спортсмены, например, бронзовый призер чемпионата Европы Елизавета Одаева из Ульяновска. Она уверенно прошла дистанцию. "Несколько лет назад брат приобрел сибирского хаски, и мне пришлось с ним возиться, - рассказала она. - Я занималась биатлоном и неплохо ходила на лыжах. Поэтому быстро освоила скиджоринг и теперь успешно выступаю в различных соревнованиях. В Самаре мне очень нравится, я буду приезжать сюда в независимости от статуса гонки".

"Я впервые в вашем городе и теперь буду своим знакомым рекомендовать самарскую трассу. Здесь все на высоте, - рассказал каюр из Московской области Андрей Тихомиров. - Думаю, и моим питомцам - сибирским хаски Рэмбо и Рокки - в Самаре тоже понравилось. Они привлекли внимание как взрослых, так и детей. Надеюсь приехать сюда на следующий год и привести с собой знакомых и друзей".

К хаски, маламутам и самоедам присоединились и собаки других пород, что становится для Самары традицией. Например, самарчанка Анна Яковлева вышла на старт гонки вместе со своим джек-рассел-терьером.

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