Директора самарской организации будут судить за невыплату зарплаты 105 работникам

Следственный отдел по Кировскому району Самары регионального СУ СК РФ завершил расследование уголовного дела руководителя ООО "Комбинат железобетонных изделий - 81", обвиняемого по статьям "Полная невыплата зарплаты" и "Сокрытие денег организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, руководитель не выплатил 105 работникам зарплату - не менее 1 млн рублей. Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд Кировского района для рассмотрения.