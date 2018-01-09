Директора самарской организации будут судить за невыплату зарплаты 105 работникам

Следственный отдел по Кировскому району Самары регионального СУ СК РФ завершил расследование уголовного дела руководителя ООО "Комбинат железобетонных изделий - 81", обвиняемого по статьям "Полная невыплата зарплаты" и "Сокрытие денег организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По версии следствия, руководитель не выплатил 105 работникам зарплату - не менее 1 млн рублей.
Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд Кировского района для рассмотрения.
Последние комментарии
Какая разница кем работает этот мужик? Обычное быдло, жестоко избившее несовершеннолетнего подростка.
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В икс-трейле? 50 (пятьдесят ящиков) с алкоголем? Он что, резиновый???
это обычный случай быдло-плебса...он характерен для всей россии, не только для самары (сам работаю в одном из магазинов)
Зам атамана-член ОПГ ?