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Строительство и недвижимость Экономика и бизнес

Для сбора сточных вод с площадки около "Самара Арены" спроектируют резервуар-усреднитель

САМАРА. 9 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Департамент градостроительства Самары ищет подрядчика, который выполнит работы в рамках проектирования и строительства резервуара-усреднителя со встроенной насосной станцией для аккумулирования поверхностных сточных вод с площадки размещения футбольного стадиона и других объектов инфраструктуры ЧМ-18 на ул. Демократической.

Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Начальная максимальная стоимость контракта — 7,3 млн рублей. Подрядчика должны определить уже 12 января.

Согласно аукционной документации проведение инженерных изысканий, проектные работы и прохождение госэкспертизы должно занять 7 месяцев.

Проектом должно быть предусмотрено строительство железобетонного резервуара для сбора поверхностных стоков вместимостью до 20 тыс. куб. м и глубиной до 10 м, а также трубопроводов для подключения к распределительной сети дождевой канализации Д600-Д700 протяженностью ориентировочно 200 метров.

Сообщается, что объект предназначен для регулирования расхода стока поверхностных сточных вод с площадки, предназначенной для размещения футбольного стадиона и других объектов игр чемпионата мира по футболу и прилегающей к ней территории.

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