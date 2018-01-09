Для сбора сточных вод с площадки около "Самара Арены" спроектируют резервуар-усреднитель

Департамент градостроительства Самары ищет подрядчика, который выполнит работы в рамках проектирования и строительства резервуара-усреднителя со встроенной насосной станцией для аккумулирования поверхностных сточных вод с площадки размещения футбольного стадиона и других объектов инфраструктуры ЧМ-18 на ул. Демократической.
Информация об этом размещена на портале госзакупок.
Начальная максимальная стоимость контракта — 7,3 млн рублей. Подрядчика должны определить уже 12 января.
Согласно аукционной документации проведение инженерных изысканий, проектные работы и прохождение госэкспертизы должно занять 7 месяцев.
Проектом должно быть предусмотрено строительство железобетонного резервуара для сбора поверхностных стоков вместимостью до 20 тыс. куб. м и глубиной до 10 м, а также трубопроводов для подключения к распределительной сети дождевой канализации Д600-Д700 протяженностью ориентировочно 200 метров.
Сообщается, что объект предназначен для регулирования расхода стока поверхностных сточных вод с площадки, предназначенной для размещения футбольного стадиона и других объектов игр чемпионата мира по футболу и прилегающей к ней территории.
Последние комментарии
В Рощинском по крупному счету необходимо Все капитально отремонтировать,а не только оплату УК за ЖКХ собирать и ни чего не делать на протяжение 10 лет.
Ох как много еще таких объектов, но если следовать динамике ожидания дольщиков 14лет, то мою "Новую зарю" сдадут через 3 года, ну чтож, 11 лет ждем и 3 года выждем. Возлагаем надежды на господина Азарова!
Какие дома???Пока от остановки до Амбара дойдешь навозом провоняешь,ветер сильный постоянно!!!А к вечеру как будто трубу навозную открывают и весь навоз перед носом течет.Люди в этих домах должны с закрытыми окнами сидеть???Да еще и в английском стиле)))
А может все-таки снести? В Москве вот даже и каменные магазины не преграда. Мест для прогулок совсем не стало. Снести.
Прокуратуре лучше бы заняться сносом памятника-Бани Лебедева, где уже дома стоят. Сплошной криминал.