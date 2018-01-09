Возобновлены мультимодальные перевозки между "Кошелев парком" и станцией Смышляевка

В соответствии с ранее установленным графиком движения мультимодальные перевозки (автобус + электропоезд) по маршруту микрорайон "Кошелев парк" — станция Смышляевка — микрорайон "Кошелев парк" возобновлены с 9 января по рабочим дням в полном объеме.

Об этом сообщил сайт Самарской пригородной пассажирской компании.

Расписание автобусных рейсов обеспечивает пересадку пассажиров с автобуса на электропоезд с минимальным временем ожидания и высокой скоростью доставки (без пробок), говорится в сообщении.

Напомним, мультимодальные перевозки из "Кошелев парка" отменялись на время праздников.