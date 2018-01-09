Возобновлены мультимодальные перевозки между "Кошелев парком" и станцией Смышляевка

В соответствии с ранее установленным графиком движения мультимодальные перевозки (автобус + электропоезд) по маршруту микрорайон "Кошелев парк" — станция Смышляевка — микрорайон "Кошелев парк" возобновлены с 9 января по рабочим дням в полном объеме.
Об этом сообщил сайт Самарской пригородной пассажирской компании.
Расписание автобусных рейсов обеспечивает пересадку пассажиров с автобуса на электропоезд с минимальным временем ожидания и высокой скоростью доставки (без пробок), говорится в сообщении.
Напомним, мультимодальные перевозки из "Кошелев парка" отменялись на время праздников.
Последние комментарии
что ж куртку Ирине не дали с логотипом?
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
Будем посмотреть) Дело для Самары архиважное.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
где её вернули?как не было воды так и нет