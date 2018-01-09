16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
За новогодние праздники из Тольятти вывезли 1,2 тыс. кубометров снега В Самарской области будет идти небольшой снег Более 100 тыс. человек посетили площадь Куйбышева за январские выходные В Самаре в связи с надвигающимся снегопадом службы благоустройства мобилизуют свои силы В Самарской области ожидается сильный ветер и метель

Общество

Возобновлены мультимодальные перевозки между "Кошелев парком" и станцией Смышляевка

САМАРА. 9 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 107
Версия для печати

В соответствии с ранее установленным графиком движения мультимодальные перевозки (автобус + электропоезд) по маршруту микрорайон "Кошелев парк" — станция Смышляевка — микрорайон "Кошелев парк" возобновлены с 9 января по рабочим дням в полном объеме.

Об этом сообщил сайт Самарской пригородной пассажирской компании.

Расписание автобусных рейсов обеспечивает пересадку пассажиров с автобуса на электропоезд с минимальным временем ожидания и высокой скоростью доставки (без пробок), говорится в сообщении.

Напомним, мультимодальные перевозки из "Кошелев парка" отменялись на время праздников.

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Боженко 29 декабря 2017 18:39 На "Дне" открыли скульптурную композицию "Жигулевское пиво"

что ж куртку Ирине не дали с логотипом?

Антон Задворнов 29 декабря 2017 13:33 Самарский университет получит лишь 135 млн руб. на повышение конкурентоспособности

Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.

Dmitry Lakotsenin 26 декабря 2017 10:35 Новый генплан и ПЗЗ Самары презентуют жителям в начале 2018 года

Будем посмотреть) Дело для Самары архиважное.

Роман Кутуков 18 декабря 2017 11:00 Юрий Белонощенко: "Учеба в СГАУ стала для меня своеобразным "умственным спецназом"

СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.

Денис Тихонов 17 декабря 2017 12:52 Штатная работа самарской НФС-2 восстановлена

где её вернули?как не было воды так и нет

Фото на сайте

Жигулевская ГЭС наградила финалистов конкурса "Код энергии"

Жигулевская ГЭС наградила финалистов конкурса "Код энергии"

Рейд против незаконной продажи фейерверков

Рейд против незаконной продажи фейерверков

Самарские школьники отправились на новогоднее представление в Кремле

Самарские школьники отправились на новогоднее представление в Кремле

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4