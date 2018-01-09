Региональные власти и Газпром попробуют обжаловать решение ФАС России в апелляции

Министерство энергетики и ЖКХ Самарской области, губернатор, ПАО "Газпром" и ООО "Газпром межрегионгаз" пытаются в Девятом арбитражном апелляционном суде обжаловать решение ФАС России, признавшей их в прошлом году виновными в нарушении закона "О защите конкуренции".

Напомним, в декабре 2016 г. Федеральная антимонопольная служба возбудила административное дело по заявлению ООО "Средневолжская газовая компания" (СВГК). Компания посчитала незаконным соглашение между властями региона и входящими в структуру Газпрома компаниями, действующее с 2010 года.

В частности, соглашение предусматривает строительство дублирующего источника газоснабжения для ТЭЦ ВАЗа, являющегося крупнейшим потребителем в регионе. ФАС посчитала, что эти работы могут привести к устранению с рынка газоснабжения ООО "СВГК", к сетям которого в настоящее время подключен этот объект.

В мае 2017 г. антимонопольная служба признала губернатора Самарской области, региональное минэнерго, ПАО "Газпром" и ООО "Газпром межрегионгаз" нарушившими закон "О защите конкуренции" и выдала им предписание об устранении выявленных нарушений.

"Соглашение между органами исполнительной власти и ПАО "Газпром" предусматривало строительство дублирующих объектов газоснабжения к уже подключенным абонентам, то есть перевод абонентов от "независимых" газораспределительных организаций к газораспределительным организациям, входящим в группу ПАО "Газпром", — заявляли в пресс-службе ФАС России.

Выявленные нарушения Федеральная антимонопольная служба постановила устранить в течение трех месяцев. Однако все стороны конфликта, за исключением СВГК, посчитали решение и предписание ФАС незаконным и для его обжалования обратились в Арбитражный суд Москвы. Все заявления были объединены судом в одно производство, в рамках которого суд отказал сразу всем заявителям в удовлетворении их требований.

В решении суда указывается, что в настоящее время ООО "Газпром межрегионгаз" в рамках реализации этого соглашения осуществляются мероприятия по подготовке к строительству дублирующего источника газоснабжения ТЭЦ ВАЗ. Причем эта работа, согласно определению суда, ведется, начиная с 2015 г., при поддержке губернатора и минэнерго.

При этом суд также приходит к выводу о том, что заключение и реализация соглашения между региональными властями и структурами ПАО "Газпром" "не обусловлено какими-либо объективными причинами и не имеет под собой технической, экономической или иной необходимости", а его единственной реальной целью "устранение СВГК с рынка оказания услуг по транспортировке газа на территории Ставропольского района и Тольятти".

Это решение ООО "Газпром межрегионгаз", ПАО "Газпром", минэнерго и губернатор теперь пытаются обжаловать в апелляции.