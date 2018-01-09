Семилетний ребенок пострадал при столкновении "десятки" и Renault в Самаре

В Самаре в 9:43 8 января произошло ДТП, в котором пострадал ребенок, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

30-летний водитель ВАЗ-2110, по предварительной информации полицейских, напротив дома № 25 по ул. Полтавской врезался в Renault Logan, стоявший на проезжей части после другого ДТП.

В результате пострадал семилетний пассажир "десятки". Мальчик получил травмы головы, но госпитализация ему не потребовалась. Также пострадала 36-летняя пассажирка Renault.