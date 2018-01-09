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Экономика и бизнес

Облправительство продает 25 телевизионных опор за 13 млн рублей

САМАРА. 9 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Правительство Самарской области продает 25 телевизионных опор, находящихся в собственности региона

Информация об условиях приватизации имущества размещена на сайте Главного управления организации торгов.

В соответствии с приказом главы областного минимущества от 26 декабря 2017 г., телевизионные опоры планируется реализовать посредством аукциона с открытой формой подачи предложений о цене.

Начальная стоимость лота установлена в размере 12,7 млн руб. без учета НДС (по 508,9 тыс. руб. за единицу).

Цена движимого имущества определена на основании отчета об оценке рыночной стоимости телевизионных опор, выполненного ООО "Центр экономического содействия".

О дате проведения и прочих условиях аукциона в документе не сообщается.

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