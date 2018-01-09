Самарские театры выступили в Москве на фестивале "Путешествие в Рождество"

На новогодних каникулах самарские артисты приняли участие в московском фестивале "Путешествие в Рождество", развернувшемся на центральных площадках столицы.
Эпицентром стала Тверская улица, превратившаяся в театр под открытым небом, силами в том числе самарских артистов. Три дня с 31 декабря по 2 января в центре Москвы выступали коллективы из разных регионов, среди них — лауреаты и номинанты Российской национальной театральной премии "Золотая маска". Участниками программы "Золотая Маска в городе" стали театры из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Перми, Омска, Самары, Костромы и Новокуйбышевска. Самарскую область в этом проекте представляли Театр оперы и балета и театр-студия "Грань".
Спектакль "Снежинка", который увидели москвичи, много лет назад поставила основатель и первый режиссер театра "Грань" Эльвира Дульщикова. Представление по сказке латышской писательницы Анне Саксе восстановили специально для московского фестиваля Елена Прокопенко (актриса "Грани" с 1984 по 2011 год) и худрук театра Денис Бокурадзе. Показы в Москве прошли на площадке "Снегурочка" в Камергерском переулке.
"Фестиваль "Путешествие в Рождество" поразил масштабом и красотой. Принимали нас очень тепло и, как признавались зрители, спектакль "Снегурочка" стал одним из самых красивых спектаклей фестиваля, — рассказал Денис Бокурадзе. — Театр впервые принял участие в фестивале такого формата. Наши спектакли идут в камерном пространстве, тут же пришлось выходить на большую сцену, это был наш первый опыт, и он оказался удачным. И еще благодаря фестивалю мы встретили Новый год в столице, это стало настоящим подарком для всей труппы".
Еще один участник новогодней "Маски в городе" — Самарский театр оперы и балета — представил программу "Grande Оперетта" на тематической площадке "Руслан и Людмила". В праздничный концерт вошли фрагменты из оперетт Имре Кальмана, Иоганна Штрауса, Франца Легара, Исаака Дунаевского, Андрея Петрова, Бориса Александрова и других композиторов. Москвичи услышали солистов театра Ирину Янцеву, Дилю Шагееву, Наталью Фризе, Наталью Бондареву, Георгия Цветкова, Анатолия Невдаха, Антона Кузенка, Ивана Пилюкшина.
Участником "Путешествия в Рождество" стала и Самарская филармония. Музыкальное представление для детей по мотивам сказки Петра Ершова "Конек-Горбунок" сыграли на площадке "Золотой петушок" около Большого театра.
В фестивальной программе приняли участие более 40 театральных коллективов страны. Зрители увидели ледовые шоу по мотивам знаменитых русских балетов, интерактивные театрализованные программы и уличные постановки.
"Интересен и масштаб фестиваля — глобальное по размаху мероприятие с многомиллионной аудиторией и участием десятков региональных театральных и концертных коллективов, и сама идея соединения театрального действа и массовых гуляний, — рассказал Волга Ньюс врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов. — Коллективы из нашего региона были приглашены не случайно. Ведь они участвуют в престижных всероссийских фестивалях, становятся лауреатами, а потому хорошо известны организаторам мероприятия в Москве. Да и российский зритель тоже знаком с нашими артистами. Были те, кто приходил посмотреть именно на самарских. Для наших коллективов "Путешествие в Рождество" — это еще и возможность показать себя на столичных фестивальных площадках, а также завязать дополнительные связи, которые необходимы при дефиците гастрольной деятельности".
Последние комментарии
Всеволоду Эмильевичу Мейерхольду писали нечто подобное в начале 20 века....Но он великий режиссер
отчего режиссер провинциального театра считает себя вправе исправлять замысел Островского?Самомнение -это еще не право переделывать классику.Особенно.опошляя все это современными песенками
Смело)
Только что пришли из театра, премьера прошла шикарно! Всей семье очень понравилось. Спектакль шел немного дольше запланированного, но прибавленное время не стало лишним. Одним словом- отлично!
9 апреля были на премьерном показе "История лошади". Сказать, что понравилось, значит не сказать ничего. Замечательная хореография. Такого проникновенного повествования не видел очень дано, временами от нахлынувших чувств перехватывало горло и буквально слёзы душили. Этой премьерой задана очень высокая планка и радует то, что в спектакле в основном занята молодёжь. Спектакль по времени большой и всё время пока он шёл, зал был в постоянном напряжении, которое ни на минуту не отпускало. Актёры отдавались игре настолько полно и стаким накалом, что я бы назвал их игру - высоким напряжением искусства. И почему-то мне в какой-то момент показалось что в зале присутствует дух Петра Монастырского. Вот такие впечатления от просмотра.