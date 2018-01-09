Самарские театры выступили в Москве на фестивале "Путешествие в Рождество"

На новогодних каникулах самарские артисты приняли участие в московском фестивале "Путешествие в Рождество", развернувшемся на центральных площадках столицы.

Эпицентром стала Тверская улица, превратившаяся в театр под открытым небом, силами в том числе самарских артистов. Три дня с 31 декабря по 2 января в центре Москвы выступали коллективы из разных регионов, среди них — лауреаты и номинанты Российской национальной театральной премии "Золотая маска". Участниками программы "Золотая Маска в городе" стали театры из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Перми, Омска, Самары, Костромы и Новокуйбышевска. Самарскую область в этом проекте представляли Театр оперы и балета и театр-студия "Грань".

Спектакль "Снежинка", который увидели москвичи, много лет назад поставила основатель и первый режиссер театра "Грань" Эльвира Дульщикова. Представление по сказке латышской писательницы Анне Саксе восстановили специально для московского фестиваля Елена Прокопенко (актриса "Грани" с 1984 по 2011 год) и худрук театра Денис Бокурадзе. Показы в Москве прошли на площадке "Снегурочка" в Камергерском переулке.

"Фестиваль "Путешествие в Рождество" поразил масштабом и красотой. Принимали нас очень тепло и, как признавались зрители, спектакль "Снегурочка" стал одним из самых красивых спектаклей фестиваля, — рассказал Денис Бокурадзе. — Театр впервые принял участие в фестивале такого формата. Наши спектакли идут в камерном пространстве, тут же пришлось выходить на большую сцену, это был наш первый опыт, и он оказался удачным. И еще благодаря фестивалю мы встретили Новый год в столице, это стало настоящим подарком для всей труппы".

Еще один участник новогодней "Маски в городе" — Самарский театр оперы и балета — представил программу "Grande Оперетта" на тематической площадке "Руслан и Людмила". В праздничный концерт вошли фрагменты из оперетт Имре Кальмана, Иоганна Штрауса, Франца Легара, Исаака Дунаевского, Андрея Петрова, Бориса Александрова и других композиторов. Москвичи услышали солистов театра Ирину Янцеву, Дилю Шагееву, Наталью Фризе, Наталью Бондареву, Георгия Цветкова, Анатолия Невдаха, Антона Кузенка, Ивана Пилюкшина.

Участником "Путешествия в Рождество" стала и Самарская филармония. Музыкальное представление для детей по мотивам сказки Петра Ершова "Конек-Горбунок" сыграли на площадке "Золотой петушок" около Большого театра.

В фестивальной программе приняли участие более 40 театральных коллективов страны. Зрители увидели ледовые шоу по мотивам знаменитых русских балетов, интерактивные театрализованные программы и уличные постановки.

"Интересен и масштаб фестиваля — глобальное по размаху мероприятие с многомиллионной аудиторией и участием десятков региональных театральных и концертных коллективов, и сама идея соединения театрального действа и массовых гуляний, — рассказал Волга Ньюс врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов. — Коллективы из нашего региона были приглашены не случайно. Ведь они участвуют в престижных всероссийских фестивалях, становятся лауреатами, а потому хорошо известны организаторам мероприятия в Москве. Да и российский зритель тоже знаком с нашими артистами. Были те, кто приходил посмотреть именно на самарских. Для наших коллективов "Путешествие в Рождество" — это еще и возможность показать себя на столичных фестивальных площадках, а также завязать дополнительные связи, которые необходимы при дефиците гастрольной деятельности".