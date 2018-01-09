Самарская таможня за год перечислила в бюджет страны более 21 млрд рублей

За 2017 г. Самарской таможней перечислено в федеральный бюджет 21,5 млрд руб., сообщила пресс-служба ведомства.

Импортная составляющая — 20,8 млрд руб., а экспортная — 463,4 млн рублей.

План нарастающим итогом с начала года выполнен на 101,28%.

За декабрь 2017 г. Самарской таможней перечислено в федеральный бюджет 1,8 млрд рублей.

Импортная составляющая — 1,7 млрд руб., экспортная — 52,6 млн рублей.