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Министерства и ведомства Экономическая политика

Самарская таможня за год перечислила в бюджет страны более 21 млрд рублей

САМАРА. 9 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За 2017 г. Самарской таможней перечислено в федеральный бюджет 21,5 млрд руб., сообщила пресс-служба ведомства.

Импортная составляющая — 20,8 млрд руб., а экспортная — 463,4 млн рублей.

План нарастающим итогом с начала года выполнен на 101,28%.

За декабрь 2017 г. Самарской таможней перечислено в федеральный бюджет 1,8 млрд рублей.
Импортная составляющая — 1,7 млрд руб., экспортная — 52,6 млн рублей.

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