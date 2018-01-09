Самарская таможня за год перечислила в бюджет страны более 21 млрд рублей

За 2017 г. Самарской таможней перечислено в федеральный бюджет 21,5 млрд руб., сообщила пресс-служба ведомства.
Импортная составляющая — 20,8 млрд руб., а экспортная — 463,4 млн рублей.
План нарастающим итогом с начала года выполнен на 101,28%.
За декабрь 2017 г. Самарской таможней перечислено в федеральный бюджет 1,8 млрд рублей.
Импортная составляющая — 1,7 млрд руб., экспортная — 52,6 млн рублей.
Последние комментарии
откуда знают, что жители Казахстана не съедят эти продукты?
Где можно найти тарифы на услуги жкх с 1 июля 2015 г. По районам г. Самара?
Лучше бы на эти деньги какой-нибудь детский сад построили...Да не один...
Вот ребята "попилят" теперь...Интересно, хоть кто-то будет контролировать работы по рекультивации...Вообще, зачем туда лезть? Ведь разворошат, ещё хуже будет.У нас что, территории не хватает, как у япошек?Короче, полностью бредовая идея, чисто для "распила" бюджета...Потом у кого-то из чиновников появится авторучка за "лимон", если, конечно, особняк и яхту он уже "заработал"...
Чиновничья трагедия- как жить?