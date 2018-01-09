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Футбол Спорт

Определены все соперники "Крыльев Советов" на первом сборе в Турции

САМАРА. 9 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Определились все шесть соперников "Крыльев Советов" на первом учебно-тренировочном сборе в Турции.

20 января у "Крыльев" запланирована первая игра. Соперником самарцев станет "Слован" из Словакии. 24 числа "Крылья" проведут матч с болгарским клубом "Черно Море". 27 января команда проведет сразу две контрольных игры – с азербайджанским "Нефтчи" и польской "Краковией". 30 января запланирован матч с литовским клубом "Судува", а 31 января с болгарской командой "Дунав Русе".

Напомним, что первый сбор волжан в Турции пройдет с 16 по 31 января. Базироваться команда будет в городе Белек и проводить свои тренировки на полях отеля Bellis Deluxe, сообщает официальный сайт клуба.

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