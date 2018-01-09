Более сотни детей родились в больнице им. Середавина за праздники

113 детей родились в больнице им. Середавина с 31 декабря по 8 января.

Как уточнила заместитель главного врача по педиатрии СОКБ им. Середавина Наталья Куликова, за этот период появились на свет две двойни. А из 113 родившихся в больнице им. Середавина детей 62 - это мальчики, а 51 - девочки.