Более сотни детей родились в больнице им. Середавина за праздники

113 детей родились в больнице им. Середавина с 31 декабря по 8 января.
Как уточнила заместитель главного врача по педиатрии СОКБ им. Середавина Наталья Куликова, за этот период появились на свет две двойни. А из 113 родившихся в больнице им. Середавина детей 62 - это мальчики, а 51 - девочки.
Последние комментарии
что ж куртку Ирине не дали с логотипом?
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
Будем посмотреть) Дело для Самары архиважное.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
где её вернули?как не было воды так и нет