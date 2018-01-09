Гандбольная "Лада" обыграла "Университет" из Ижевска — 31:25

Во вторник, 9 января, в тольяттинском УСК "Олимп" в своем 13-м матче чемпионата России среди команд суперлиги "Лада" принимала "Университет" из Ижевска.

Тольяттинки обыграли гостей — 31:25, сообщает официальный сайт клуба.