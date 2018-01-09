За новогодние праздники из Тольятти вывезли 1,2 тыс. кубометров снега

В дни праздничных каникул, с 1 по 9 января, на магистралях Тольятти работало от 37 до 80 единиц спецтехники, сообщает мэрия Автограда.
За указанный период израсходовано 2,6 тыс. т пескосоляной смеси, с территории города вывезено 1,2 тыс. кубометров снега.
Горожане могут следить за работой снегоуборочной техники в режиме реального времени. Данные о местоположении машин отправляются на виртуальную карту города, которая доступна в сети Internet.
Всего в зимний период тольяттинские дороги обслуживают 140 единиц техники. За содержание магистралей города отвечает ООО "Автодоринжиниринг".
Последние комментарии
Будем посмотреть) Дело для Самары архиважное.
где её вернули?как не было воды так и нет
Добрый день всем! Конечно зима началась неожиданно, но проблема есть и ее надо решать. Утром, созвонившись с Администрацией Красноглинского района по уборке снега во дворах п.Мехзавод, я не услышала внятного ответа. Трактор проехал, кое-как собрал поверхностно снег, отчитался о проделанной работе, но проехать так и невозможно. УК предлагает следующее: территорию, где припаркован автомобиль - чистит владелец автомобиля. У кого нет желания работать лопатой, автомобиль по согласованию с ГИБДД будет эвакуирован. Также вывешивается заблаговременно объявление о предстоящей чистке снега (с указанием точного времени) и владельцы т/с обязаны его убрать, если не убрали, то это сделает эвакуатор. Я считаю это правильно и такой алгоритм должен быть в городе повсеместно.
а ничо что половина сайтов не работает с онлайн оплатой? ни капремонт через DOM.GOSUSLUGI.RU ни РКС - я вчера заплатить не смог .. но хотел это сделать.. а за содержание жилья и отопление при долге в 10к и оплате через гос сайт у меня не уменьшилось тело долга ВООБЩЕ... что платишь что не платишь - системы не сопряжены никак походу Я НЕ БУДУ ХОДИТЬ НА ПОЧТУ или куда либо ещё Вы или делаете онлайн платежи или идёте лесом
Самара бьет рекорды всей России.УК чувствуют себя вольготно за свою безнаказоность во многом.