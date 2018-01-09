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ЖКХ и благоустройство Общество

За новогодние праздники из Тольятти вывезли 1,2 тыс. кубометров снега

ТОЛЬЯТТИ. 9 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В дни праздничных каникул, с 1 по 9 января, на магистралях Тольятти работало от 37 до 80 единиц спецтехники, сообщает мэрия Автограда.

За указанный период израсходовано 2,6 тыс. т пескосоляной смеси, с территории города вывезено 1,2 тыс. кубометров снега.

Горожане могут следить за работой снегоуборочной техники в режиме реального времени. Данные о местоположении машин отправляются на виртуальную карту города, которая доступна в сети Internet.

Всего в зимний период тольяттинские дороги обслуживают 140 единиц техники. За содержание магистралей города отвечает ООО "Автодоринжиниринг".

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