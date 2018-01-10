В Безенчукском районе в ДТП пострадали женщина-водитель иномарки и четыре ее пассажирки

Во вторник, 9 января, в Безенчукском районе произошло ДТП с участием 54-летней женщины, которая примерно в 13:00, управляя автомобилем Daewoo, ехала со стороны с. Переволоки в направлении Безенчука. Сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в пути иномарка выехала на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Lada Vesta.

В результате ДТП пострадали водитель и четыре пассажирки автомобиля Daewoo в возрасте 79, 61, 60 и 21 года.

Пострадавшие получили телесные повреждения, с которыми были доставлены в медицинское учреждение.

По предварительным данным сотрудников ГИБДД, в момент аварии водители транспортных средств находились в трезвом состоянии. По факту ДТП проводится проверка.