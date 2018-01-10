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Баскетбол Спорт

Два игрока БК "Самара" признаны лучшими в Единой молодежной лиге ВТБ

САМАРА. 10 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Центровой БК "Самара" Дмитрий Халдеев признан лучшим игроком декабря в Единой молодежной лиге ВТБ, а форвард Филипп Стойко вошел в символическую пятерку, сообщает пресс-служба клуба.

Фото: пресс-служба БК "Самара"

18-летний Дмитрий Халдеев в среднем за игру в декабре набирал 23 очка, делал 12,5 подбора, 1,3 передачи, 1,5 блок-шота и 2 перехвата.

19-летний Филипп Стойко так же показал в декабре неплохую статистику: 15,8 очка, 11,3 подбора и 2 передачи.

В символическую пятерку по итогам декабря помимо Халдеева и Стойко вошли защитники Эльхан Ахмедов ("Химки-2") и Сергей Кривых (УНИКС-2), а также форвард Никита Михайловский ("Автодор-2").

"Я совсем не ожидал получить эту награду, поэтому впечатления у меня, конечно, исключительно положительные. В декабрьских матчах у меня были как хорошие игры, так и не очень, но выводы я сделал, буду работать над ошибками", - поделился Дмитрий Халдеев.

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