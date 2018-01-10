Житель Похвистнево нанес ножевое ранение своему брату

В Похвистнево задержан 53-летний местный житель, подозреваемый в нанесении ножевого ранения своему брату, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В дежурную часть МО МВД России "Похвистневский от медработников поступила информация о госпитализации в травматологическое отделение 49-летнего жителя г. Похвистнево с диагнозом проникающее ранение брюшной полости с повреждением печени.

По данному факту в отношении неустановленного лица возбуждено уголовное дело по ст. 111 ч. 2 п. "з" УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" с применением предмета в качестве оружия.

При проверке данного сообщения правоохранители выяснили, что пострадавший получил травму от руки родного 53-летнего брата, ранее неоднократно судимого за имущественные преступления, из-за разгоревшегося между ними конфликта на бытовой почве.

Злоумышленник был задержан и доставлен в Похвистневский отдел полиции. В результате брат потерпевшего сознался в совершении преступления в отношении своего родственника.

Санкции ст. 111 ч. 2 п. "з" УК РФ, инкриминируемой задержанному, предусматривают до 10 лет лишения свободы.