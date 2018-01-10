В Сызрани 19-летний директор магазина оформлял возвраты техники на несуществующих покупателей

Сотрудниками ОЭБиПК МУ МВД России "Сызранское" задержан 19-летний директор магазина бытовой и электронной техники, подозреваемый в совершении мошенничества с использованием служебного положения, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Как установили полицейские, житель Тольятти, являясь руководителем магазина, составлял расходные кассовые ордеры о возврате товара на несуществующих лиц, а якобы выданные покупателям денежные средства тратил по своему усмотрению. Общий причиненный ущерб составил 400 тыс. рублей. По признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество", возбуждено уголовное дело. Сотрудники органов внутренних дел продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.