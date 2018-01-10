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Суды Происшествия

В Самарской области женщину осудили за мошенничество при получении выплат на 1 млн рублей

САМАРА. 10 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Вступил в силу приговор Приволжского районного суда в отношении 34-летней Натальи Обуховой, признанной виновной в мошенничестве при получении выплат, совершенном в крупном размере, то есть в совершении преступления предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК РФ, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе УФСБ по Самарской области.

По данным УФСБ России по Самарской области, сведения о том, что Наталья Обухова причастна к факту мошенничества при получении социальной выплаты в рамках ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 год и на период до 2020 года", были получены их сотрудниками в результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий.

"Установлено, что в мае 2015 г. Обухова предоставила в администрацию Хворостянского района Самарской области пакет документов, свидетельствующий о желании осуществлять трудовую деятельность в сельской местности, а также подтверждающие факт ее работы в КФХ "Багдасарян К.Р.", расположенном в Хворостянском районе Самарской области, — сообщают в пресс-службе УФСБ по Самарской области. 

При этом Обухова умолчала обстоятельство, исключающее возможность получения субсидии, а именно, что действительным и основным местом ее трудовой деятельности с января 2009 г. является редакция газеты "Чагринские зори", в котором на момент подачи указанного заявления она работала по трудовому договору в должности старшего бухгалтера".

В дальнейшем, как сообщили правоохранители, на основании предоставленных сведений Обухова неправомерно получила социальную выплату в размере 980 255 рублей.

18 августа 2017 г. следственным отделом УФСБ по Самарской области в отношении Обуховой было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ ("Мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере").

В начале декабря решением Приволжского районного суда Самарской области Обухова была признана виновной в совершении указанного преступления и ей было назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

Кстати, как указано в приговоре, на момент суда Обухова работала бухгалтером в одном из КФХ и инспектором Управления Социальной защиты населения муниципального района Хворостянский Самарской области. На суде она с обвинением согласилась, сообщила, что раскаивается и поддержала ходатайство о вынесении приговора без судебного разбирательства, которое было удовлетворено.
И теперь вынесенный ей приговор вступил в законную силу.

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