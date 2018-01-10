В Самаре водитель иномарки сбил на "зебре" подростка

В понедельник, 8 января, в Самаре участником ДТП стал 36-летний водитель автомобиля Nissan Almera, ехавший в 12:00 по б-ру Синютина со стороны ул. Мира в направлении ул. Устинова, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в Отделении пропаганды БДД ОГИБДД Самары.
По предварительным данным полицейских, в пути, напротив дома № 15 по б-ру Синютина он сбил 15-летнего подростка, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
После ДТП ребенок поступил в лечебное учреждение с ушибом грудной клетки, подозрением на сотрясение головного мозга и черепно-мозговую травму.
В Отделении пропаганды БДД ОГИБДД Самары сообщают, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.
Последние комментарии
На самом деле виноваты не водители а дорожная служба которая дрочит а не убирает дороги ! На остоповках место снега устраивают болото из грязи правительство нас считают за свиней . отношение мерзкое к нам . кто голосует за нынешнее правительство не понимаю !
Таких водительниц-горе сразу надо кастрировать от прав управления транспортом. Выставить на площади на общий позор.Пока народ это не сделает - так и будут такие 19 летние чьи-то там детишки или сожительницы ездить задом наперёд и не замечать людей. Это надо было очень умудруться на внутриквартальном, да задним ходом, да ещё и сбить старушку. Это надо голову не иметь вообще. Я бы подумала на месте взрослых людей, которые доверили руль этому созданию без головы... очень бы крепко подумала... видимо одной жертвой старушки дело не закончится... машину угробит и себя...
какое же это крыльцо. крыльцо у него за кормой осталось. это чудо по касательной перелетело через крыльцо перед этим разворотив боковое кирпичное ограждение этого крыльца толщиной в полтора кирпича и далее продолжило трек уже по пешеходной дорожке с креном в 45градусов и двигаясь левой стороной по ограждению этой самой дорожки... слава Богу не было людей ни на крыльце не на дорожке
Как тут то умудрились столкнуться? Эта дорога всегда пустая. Хотя деревенские гоняют по встречке постоянно.
Урод,проблемы создал водителю...