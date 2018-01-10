В Самаре водитель иномарки сбил на "зебре" подростка

В понедельник, 8 января, в Самаре участником ДТП стал 36-летний водитель автомобиля Nissan Almera, ехавший в 12:00 по б-ру Синютина со стороны ул. Мира в направлении ул. Устинова, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в Отделении пропаганды БДД ОГИБДД Самары.

По предварительным данным полицейских, в пути, напротив дома № 15 по б-ру Синютина он сбил 15-летнего подростка, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

После ДТП ребенок поступил в лечебное учреждение с ушибом грудной клетки, подозрением на сотрясение головного мозга и черепно-мозговую травму.

В Отделении пропаганды БДД ОГИБДД Самары сообщают, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.