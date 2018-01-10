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Финансы Экономика и бизнес

Оформить заем теперь можно через Viber и WatsApp

САМАРА. 10 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ГК "ГРИН ФИНАНС", специализирующаяся на лизинговых услугах и залоговом финансировании, запустила сервис рассмотрения клиентских заявок через Viber и WatsApp. Ранее российские лизинговые компании не практиковали обслуживание через официальные мессенджеры.

Для подачи заявки на покупку авто, недвижимости или получение денежного займа необходимо всего лишь отправить сообщение с основными данными по WhatsApp или Viber (8 902 291 00 99). Ответив на несколько вопросов оператора, клиент сможет узнать подробности об условиях финансирования и получить одобрение в течение часа. В офис необходимо будет приехать только для заключения договора. Рассмотрение обращений через мессенджеры выведет клиентский сервис на новый уровень, сделает процесс знакомства с продуктом максимально удобным и простым. Но самое главное — сэкономит время людей и оптимизирует работу сотрудников офисов. Через Viber и WatsApp потенциальные клиенты смогут получить консультацию, пользуясь не только чатом, но и видеозвонками.

"Мы проанализировали наши заявки, и, как выяснилось, электронной почтой пользуются не все, да и малый процент людей использует ее для общения вне офиса. Мессенджеры — главный тренд в сфере современных коммуникаций, и их адаптация в сферу финансовых услуг — логичное и своевременное решение. Человек должен получать необходимую информацию там, где ему удобно, и все мы знаем, что время — самый дорогой ресурс. Наши потенциальные клиенты, заинтересованные в продукте, порой просто не могут найти ни одной свободной минуты, чтобы приехать в офис и оформить заявку. Чаще всего с такой проблемой сталкиваются жители Москвы и Московской области, сельских районов и пригородов, сосредоточенных в регионах присутствия компании. Сейчас технологии позволяют стирать границы между странами, так почему бы не стереть границы между клиентом и офисом", — отметила генеральный директор ГК "ГРИН ФИНАНС" Наталья Абдулаева.

Viber и WatsApp: 8 902 291 00 99

Подробнее узнать о продуктах компании и оформить заявку можно также на сайте https://greenfinance.ru.

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Александр Калинов 11 августа 2017 07:05 Волго-Камский банк намерен войти в реестр кредиторов Владимира Чекмарева

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Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.

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