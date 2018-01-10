В Самаре на ул. Ново-Вокзальной завершили ремонтные работы на лопнувшем водоводе

"Самарские коммунальные системы" завершили ремонтные работы на месте коммунальной аварии по ул. Ново-Вокзальной.

Во вторник, 9 января, там лопнул водовод диаметром 600 мм, из-за чего с 22:20 была частично перекрыта дорога по ул. Ново-Вокзальной от дома № 130 до ул. Фадеева.

"По состоянию на 08:00 10 января ремонтные работы завершены, ведется восстановление дорожного полотна", - сообщает коммунальщики.