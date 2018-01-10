Куйбышевский НПЗ стал победителем экологического конкурса

Куйбышевский НПЗ стал победителем XIII Всероссийского конкурса "Лидер природоохранной деятельности в России-2017" в номинации "Лучшая экологическая политика в области нефтеперерабатывающей промышленности".

Эта награда — оценка эффективности экологической политики предприятия. Ежегодно АО "КНПЗ" становится лауреатом различных конкурсов по экологической безопасности. Но особенно значимо такое признание в завершение Года экологии в России.

В настоящее время на предприятии реализуется масштабная программа модернизации производства: строятся и вводятся в эксплуатацию новые технологические установки и комплексы, которые заменяют собой морально и физически устаревшие объекты и нацелены на производство высоко экологичного топлива Евро-5. Благодаря этой программе Куйбышевский НПЗ уже с 2015 года полностью перешел на выпуск моторных топлив только класса Евро-5. Новые установки проектируются и строятся уже с учетом самых современных требований к охране труда и окружающей среды. С вводом новых объектов останавливаются и демонтируются старые, тем самым существенно снижается воздействие на природу.

Вместе с этим КНПЗ выступает и как активный инициатор и организатор социально значимых экопроектов. В 2017 году работники завода высаживали деревья в Куйбышевском районе. Вместе со школьниками более чем 25 образовательных учреждений района заводчане посадили 120 саженцев ели на территории школ, детских садов, районной поликлиники, стадиона, ДК, в парках и скверах. Озеленение Куйбышевского района продолжится и в 2018 году: весной заводчане высадят около 200 саженцев ценных пород деревьев.