В Самарской области исчезла без следа 16-летняя девушка

В Самарской области продолжается поиск 16-летней Лианы Валайтис. Ориентировка и фотографии девушки размещены в группе "Лиза Алерт".
По данным добровольцев, Лиана пропала еще 5 января из пос. Южный Большеглушицкого района.
Девушка худощавого телосложения, ростом 175 см, была одета в синюю полосатую куртку с капюшоном, темно-синюю вязаную шапку, темные брюки, с собой у нее был голубой рюкзак.
В настоящее время розыск несовершеннолетней продолжается.
По словам руководителя ДПСО "Лиза Алерт" в Самарской области Владимира Рябова, всего за прошедшие новогодние праздники к добровольцам поступало пять заявок на поиск пропавших, в поисках были задействованы более 70 добровольцев. Три дезориентированных пенсионера из Самары и Тольятти найдены живыми, поиск 67-летней Тамары Васильевны Артемовой продолжается. Женщина ушла из дома еще 2 января, тогда она находилась в Автозаводском районе Тольятти, нынешнее местонахождение пенсионерки не известно.
Последние комментарии
Халатность?
То есть поданное неделю назад заявление не являлось поводом для проверки, теперь только через Youtube можно достучаться до правоохранителей
Вот уж о чем бы никогда не подумала, так это о том, что беспомощный и беззащитный человек, к коим, несомненно, относятся инвалиды по зрению в том числе, сможет нанести вред не менее беззащитному животному, с помощью которого он имеет возможность передвигаться. Страшен и удивителен наш, людской, мир.
"Несчастный случай"?
Какая крыша, там всё здание обрушилось (восстановлению не подлежит).