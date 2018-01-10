В Самарской области исчезла без следа 16-летняя девушка

В Самарской области продолжается поиск 16-летней Лианы Валайтис. Ориентировка и фотографии девушки размещены в группе "Лиза Алерт".

По данным добровольцев, Лиана пропала еще 5 января из пос. Южный Большеглушицкого района.

Девушка худощавого телосложения, ростом 175 см, была одета в синюю полосатую куртку с капюшоном, темно-синюю вязаную шапку, темные брюки, с собой у нее был голубой рюкзак.

В настоящее время розыск несовершеннолетней продолжается.

По словам руководителя ДПСО "Лиза Алерт" в Самарской области Владимира Рябова, всего за прошедшие новогодние праздники к добровольцам поступало пять заявок на поиск пропавших, в поисках были задействованы более 70 добровольцев. Три дезориентированных пенсионера из Самары и Тольятти найдены живыми, поиск 67-летней Тамары Васильевны Артемовой продолжается. Женщина ушла из дома еще 2 января, тогда она находилась в Автозаводском районе Тольятти, нынешнее местонахождение пенсионерки не известно.