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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

"Регион-нефть" заплатит 125,9 млн руб. за пользование Пронинским нефтеносным участком

САМАРА. 10 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ООО "Регион-нефть", зарегистрированное в Сызрани, заплатит 125,9 млн руб. за пользование Пронинским нефтеносным участком недр в границах Шенталинского, Камышлинского, Клявлинского районов. Итоги соответствующего аукциона были подведены Приволжскнедрами в декабре 2017 года.

Конкуренцию "Регион-нефти" в борьбе за участок составили "Садакойл", "Алойл" и "Алойл-Ремсервис".

Площадь Пронинского участка составляет 404,9 кв. км. Извлекаемые ресурсы нефти по категории D0 - 5,54 млн т; Dл - 1,2 млн т; D1 - 2,3 млн тонн.

В прошлом году участок выставлялся дважды. Первый аукцион, где начальная стоимость была установлена в 40,3 млн руб., не состоялся из-за отсутствия заявок.

"Регион-нефть" подконтрольна сызранскому бизнесмену Юрию Тайдакову. Капитал компании, по данным ИАС Seldon Basis, поделен между сыновьями бизнесмена - Алексеем и Александром. Выручка в 2016 г. составила 5,53 млрд руб., прибыль - 1,4 млрд рублей.

Гид потребителя

Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

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нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

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Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

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