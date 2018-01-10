"Регион-нефть" заплатит 125,9 млн руб. за пользование Пронинским нефтеносным участком

ООО "Регион-нефть", зарегистрированное в Сызрани, заплатит 125,9 млн руб. за пользование Пронинским нефтеносным участком недр в границах Шенталинского, Камышлинского, Клявлинского районов. Итоги соответствующего аукциона были подведены Приволжскнедрами в декабре 2017 года.

Конкуренцию "Регион-нефти" в борьбе за участок составили "Садакойл", "Алойл" и "Алойл-Ремсервис".

В прошлом году участок выставлялся дважды. Первый аукцион, где начальная стоимость была установлена в 40,3 млн руб., не состоялся из-за отсутствия заявок.

"Регион-нефть" подконтрольна сызранскому бизнесмену Юрию Тайдакову. Капитал компании, по данным ИАС Seldon Basis, поделен между сыновьями бизнесмена - Алексеем и Александром. Выручка в 2016 г. составила 5,53 млрд руб., прибыль - 1,4 млрд рублей.