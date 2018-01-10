Уровень официально зарегистрированной безработицы в области составляет 1%

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Самарской области на 27 декабря составил 1% и снизился на 0,3 п.п. по сравнению с данными на начало прошлого года (1,3%). Об этом сообщил сайт регионального министерства труда.

По данным выборочных обследований рабочей силы, уровень занятости в среднем за август-октябрь 2017 г. составил 67,8% и превышает средний показатель в целом по Российской Федерации (66,0%) и по Приволжскому федеральному округу (65,7%).

Уровень общей безработицы (по методологии МОТ) в регионе составил 4,4%, что ниже среднероссийского (5%) и на уровне среднеокружного показателя (4,4%).

За 2017 год от работодателей региона поступили сведения о 105,5 тыс. вакансий, что на 7,2 тыс. больше, чем за аналогичный период 2016 года. Трудоустроено 63,7% обратившихся в службу занятости с целью поиска подходящей работы, что выше показателя прошлого года (57,2%).

Большая часть от обратившихся в органы службы занятости - это молодежь. Уровень их трудоустройства по сравнению с прошлым годом вырос на 9,9 п п. и составил 3,3 тыс. человек. В целях обеспечения реализации прав граждан на защиту от безработицы в мероприятиях активной политики занятости в 2017 г. приняли участие 63,9 тыс. человек.