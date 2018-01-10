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Занятость Экономическая политика

Уровень официально зарегистрированной безработицы в области составляет 1%

САМАРА. 10 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Уровень официально зарегистрированной безработицы в Самарской области на 27 декабря составил 1% и снизился на 0,3 п.п. по сравнению с данными на начало прошлого года (1,3%). Об этом сообщил сайт регионального министерства труда.

По данным выборочных обследований рабочей силы, уровень занятости в среднем за август-октябрь 2017 г. составил 67,8% и превышает средний показатель в целом по Российской Федерации (66,0%) и по Приволжскому федеральному округу (65,7%).

Уровень общей безработицы (по методологии МОТ) в регионе составил 4,4%, что ниже среднероссийского (5%) и на уровне среднеокружного показателя (4,4%).

За 2017 год от работодателей региона поступили сведения о 105,5 тыс. вакансий, что на 7,2 тыс. больше, чем за аналогичный период 2016 года. Трудоустроено 63,7% обратившихся в службу занятости с целью поиска подходящей работы, что выше показателя прошлого года (57,2%).

Большая часть от обратившихся в органы службы занятости - это молодежь. Уровень их трудоустройства по сравнению с прошлым годом вырос на 9,9 п п. и составил 3,3 тыс. человек. В целях обеспечения реализации прав граждан на защиту от безработицы в мероприятиях активной политики занятости в 2017 г. приняли участие 63,9 тыс. человек.

Гид потребителя

Последние комментарии

Oleg Zuev 02 декабря 2014 10:22 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?

Thought Mind 30 ноября 2014 16:42 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз

Иванов Александр 29 ноября 2014 18:55 Самарская область занимает первое место по уровню занятости среди регионов ПФО

Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Артем Абрамов 29 октября 2012 15:08 Инвесторы, реализующие проекты в монопрофильных городах, получат по 2 тыс. евро за рабочее место

не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?

Ксения Устинова 29 августа 2012 20:00 За неделю в регионе численность безработных сократилась на 126 человек

нечего делать! пускай работают, деньги зарабатывают

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