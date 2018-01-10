Самарская область единственной в РФ в 2017 г. получила средства на сохранение занятости населения

В 2017 г. Самарская область стала единственным регионом страны, которому правительство России одобрило выделение средств на реализацию программы дополнительных мероприятий, сообщил сайт региональное министерства труда.
Региону из федерального бюджета была выделена субсидия в размере 439,2 млн руб., из средств регионального бюджета на эти цели выделено 23,1 млн рублей.
Сохранена занятость, в том числе посредством организации профобучения и дополнительного профессионального образования, 12,1 тыс. работников ПАО "АвтоВАЗ". Обучение осуществлялось по более чем ста учебным программам.
Так, например, организовано профессиональное обучение 41 работника по программе подготовки рабочих по профессии "Оператор механизированных и автоматизированных складов" (продолжительность 260 часов). Данное обучение позволит работнику получить новую профессию и перейти на работу в другое подразделение, где данная профессия востребована.
Последние комментарии
да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?
Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз
Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?
нечего делать! пускай работают, деньги зарабатывают