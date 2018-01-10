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Занятость Экономическая политика

Самарская область единственной в РФ в 2017 г. получила средства на сохранение занятости населения

САМАРА. 10 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2017 г. Самарская область стала единственным регионом страны, которому правительство России одобрило выделение средств на реализацию программы дополнительных мероприятий, сообщил сайт региональное министерства труда.

Региону из федерального бюджета была выделена субсидия в размере 439,2 млн руб., из средств регионального бюджета на эти цели выделено 23,1 млн рублей.

Сохранена занятость, в том числе посредством организации профобучения и дополнительного профессионального образования, 12,1 тыс. работников ПАО "АвтоВАЗ". Обучение осуществлялось по более чем ста учебным программам.

Так, например, организовано профессиональное обучение 41 работника по программе подготовки рабочих по профессии "Оператор механизированных и автоматизированных складов" (продолжительность 260 часов). Данное обучение позволит работнику получить новую профессию и перейти на работу в другое подразделение, где данная профессия востребована.

Гид потребителя

Последние комментарии

Oleg Zuev 02 декабря 2014 10:22 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?

Thought Mind 30 ноября 2014 16:42 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз

Иванов Александр 29 ноября 2014 18:55 Самарская область занимает первое место по уровню занятости среди регионов ПФО

Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Артем Абрамов 29 октября 2012 15:08 Инвесторы, реализующие проекты в монопрофильных городах, получат по 2 тыс. евро за рабочее место

не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?

Ксения Устинова 29 августа 2012 20:00 За неделю в регионе численность безработных сократилась на 126 человек

нечего делать! пускай работают, деньги зарабатывают

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