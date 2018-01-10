Самарская область единственной в РФ в 2017 г. получила средства на сохранение занятости населения

В 2017 г. Самарская область стала единственным регионом страны, которому правительство России одобрило выделение средств на реализацию программы дополнительных мероприятий, сообщил сайт региональное министерства труда.

Региону из федерального бюджета была выделена субсидия в размере 439,2 млн руб., из средств регионального бюджета на эти цели выделено 23,1 млн рублей.

Сохранена занятость, в том числе посредством организации профобучения и дополнительного профессионального образования, 12,1 тыс. работников ПАО "АвтоВАЗ". Обучение осуществлялось по более чем ста учебным программам.

Так, например, организовано профессиональное обучение 41 работника по программе подготовки рабочих по профессии "Оператор механизированных и автоматизированных складов" (продолжительность 260 часов). Данное обучение позволит работнику получить новую профессию и перейти на работу в другое подразделение, где данная профессия востребована.