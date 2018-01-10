Губерния в 2017 году стала лидером в ПФО по привлечению трудовых мигрантов

Самарская область в 2017 г. являлась лидером в ПФО по привлечению трудовых мигрантов как по количеству выданных патентов (25% от выданных в ПФО), так и по объему средств, поступивших от патентов в консолидированный бюджет региона (598,2 млн руб., или 20% от общего объема в ПФО).

Об этом сообщил сайт областного министерства труда.

В настоящее время в Самарской области выдано свыше 35 тыс. патентов. Доход консолидированного бюджета от них составил более 603 млн рублей.

Благодаря проводимой работе по регулированию потоков трудовых мигрантов в регионе привлечение легальной иностранной рабочей силы не оказывает серьезного влияния на рынок труда области, поскольку доля привлекаемой иностранной рабочей силы составляет не более 2% от численности занятого населения региона, отмечается в релизе.

В целях восполнения трудовых ресурсов реализуется государственная программа региона "Оказание содействия добровольному переселению в Самарскую область соотечественников, проживающих за рубежом" на 2014-2018 годы. В текущем году в регион переселилось свыше 5 тыс. человек.