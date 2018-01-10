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Занятость Экономическая политика

Губерния в 2017 году стала лидером в ПФО по привлечению трудовых мигрантов

САМАРА. 10 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская область в 2017 г. являлась лидером в ПФО по привлечению трудовых мигрантов как по количеству выданных патентов (25% от выданных в ПФО), так и по объему средств, поступивших от патентов в консолидированный бюджет региона (598,2 млн руб., или 20% от общего объема в ПФО).

Об этом сообщил сайт областного министерства труда.

В настоящее время в Самарской области выдано свыше 35 тыс. патентов. Доход консолидированного бюджета от них составил более 603 млн рублей.

Благодаря проводимой работе по регулированию потоков трудовых мигрантов в регионе привлечение легальной иностранной рабочей силы не оказывает серьезного влияния на рынок труда области, поскольку доля привлекаемой иностранной рабочей силы составляет не более 2% от численности занятого населения региона, отмечается в релизе.

В целях восполнения трудовых ресурсов реализуется государственная программа региона "Оказание содействия добровольному переселению в Самарскую область соотечественников, проживающих за рубежом" на 2014-2018 годы. В текущем году в регион переселилось свыше 5 тыс. человек.

Гид потребителя

Последние комментарии

Oleg Zuev 02 декабря 2014 10:22 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?

Thought Mind 30 ноября 2014 16:42 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз

Иванов Александр 29 ноября 2014 18:55 Самарская область занимает первое место по уровню занятости среди регионов ПФО

Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Артем Абрамов 29 октября 2012 15:08 Инвесторы, реализующие проекты в монопрофильных городах, получат по 2 тыс. евро за рабочее место

не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?

Ксения Устинова 29 августа 2012 20:00 За неделю в регионе численность безработных сократилась на 126 человек

нечего делать! пускай работают, деньги зарабатывают

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