Губерния в 2017 году стала лидером в ПФО по привлечению трудовых мигрантов

Самарская область в 2017 г. являлась лидером в ПФО по привлечению трудовых мигрантов как по количеству выданных патентов (25% от выданных в ПФО), так и по объему средств, поступивших от патентов в консолидированный бюджет региона (598,2 млн руб., или 20% от общего объема в ПФО).
Об этом сообщил сайт областного министерства труда.
В настоящее время в Самарской области выдано свыше 35 тыс. патентов. Доход консолидированного бюджета от них составил более 603 млн рублей.
Благодаря проводимой работе по регулированию потоков трудовых мигрантов в регионе привлечение легальной иностранной рабочей силы не оказывает серьезного влияния на рынок труда области, поскольку доля привлекаемой иностранной рабочей силы составляет не более 2% от численности занятого населения региона, отмечается в релизе.
В целях восполнения трудовых ресурсов реализуется государственная программа региона "Оказание содействия добровольному переселению в Самарскую область соотечественников, проживающих за рубежом" на 2014-2018 годы. В текущем году в регион переселилось свыше 5 тыс. человек.
Последние комментарии
да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?
Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз
Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?
нечего делать! пускай работают, деньги зарабатывают