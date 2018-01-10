По факту сообщения о заминировании ТЦ "Мега" возбуждено уголовное дело

По факту ложного сообщения в канун Нового года о заминировании ТЦ "Мега" возбуждено уголовное дело, сообщает источник в правоохранительных органах.
31 декабря правоохранители проводили эвакуацию ТЦ "Мега". Около 12:30 на стойку информации торгового центра позвонил неизвестный мужчина и сообщил о заминировании здания.
В результате 2500 человек были выведены из ТЦ. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые провели тщательный осмотр здания. Однако взрывчатых веществ найти не удалось.
Последние комментарии
Какая разница кем работает этот мужик? Обычное быдло, жестоко избившее несовершеннолетнего подростка.
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В икс-трейле? 50 (пятьдесят ящиков) с алкоголем? Он что, резиновый???
это обычный случай быдло-плебса...он характерен для всей россии, не только для самары (сам работаю в одном из магазинов)
Зам атамана-член ОПГ ?