По факту сообщения о заминировании ТЦ "Мега" возбуждено уголовное дело

По факту ложного сообщения в канун Нового года о заминировании ТЦ "Мега" возбуждено уголовное дело, сообщает источник в правоохранительных органах.

31 декабря правоохранители проводили эвакуацию ТЦ "Мега". Около 12:30 на стойку информации торгового центра позвонил неизвестный мужчина и сообщил о заминировании здания.

В результате 2500 человек были выведены из ТЦ. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые провели тщательный осмотр здания. Однако взрывчатых веществ найти не удалось.