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Преступления Происшествия

По факту сообщения о заминировании ТЦ "Мега" возбуждено уголовное дело

САМАРА. 10 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По факту ложного сообщения в канун Нового года о заминировании ТЦ "Мега" возбуждено уголовное дело, сообщает источник в правоохранительных органах.

31 декабря правоохранители проводили эвакуацию ТЦ "Мега". Около 12:30 на стойку информации торгового центра позвонил неизвестный мужчина и сообщил о заминировании здания.

В результате 2500 человек были выведены из ТЦ. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые провели тщательный осмотр здания. Однако взрывчатых веществ найти не удалось.

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