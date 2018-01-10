За 11 месяцев 2017 года на производствах в регионе погибло 27 человек

В Самарской области снизился производственный травматизм и выросли затраты работодателей на охрану труда, сообщает сайт регионального министерства труда.

По оперативным данным, в результате несчастных случаев за 11 месяцев прошлого года на производстве погибло 27 человек, что меньше, чем за аналогичный период 2016 года, на 43%.

Ожидаемые затраты работодателей на мероприятия по охране труда в 2017 г. составят 11,9 тыс. руб. в расчете на одного работающего.

Наблюдается также улучшение ситуации с профессиональной заболеваемостью. В текущем году ожидаемое значение относительного показателя профессиональной заболеваемости составит 3,19 на 10 тыс. работающих, в то время как в 2016 г. он был на уровне 3,29 на 10 тыс. работающих. Предполагаемая численность лиц с установленным в 2017 г. профессиональным заболеванием составит 260 человек (фактическая численность в 2016 году - 268 человек).