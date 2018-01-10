За 11 месяцев 2017 года на производствах в регионе погибло 27 человек

В Самарской области снизился производственный травматизм и выросли затраты работодателей на охрану труда, сообщает сайт регионального министерства труда.
По оперативным данным, в результате несчастных случаев за 11 месяцев прошлого года на производстве погибло 27 человек, что меньше, чем за аналогичный период 2016 года, на 43%.
Ожидаемые затраты работодателей на мероприятия по охране труда в 2017 г. составят 11,9 тыс. руб. в расчете на одного работающего.
Наблюдается также улучшение ситуации с профессиональной заболеваемостью. В текущем году ожидаемое значение относительного показателя профессиональной заболеваемости составит 3,19 на 10 тыс. работающих, в то время как в 2016 г. он был на уровне 3,29 на 10 тыс. работающих. Предполагаемая численность лиц с установленным в 2017 г. профессиональным заболеванием составит 260 человек (фактическая численность в 2016 году - 268 человек).
Последние комментарии
Халатность?
У нас все знают, что это адвокатишка-вор из воров! И почему ему всё время дают послабления? Ой, неспроста!
То есть поданное неделю назад заявление не являлось поводом для проверки, теперь только через Youtube можно достучаться до правоохранителей
На самом деле виноваты не водители а дорожная служба которая дрочит а не убирает дороги ! На остоповках место снега устраивают болото из грязи правительство нас считают за свиней . отношение мерзкое к нам . кто голосует за нынешнее правительство не понимаю !
Вот уж о чем бы никогда не подумала, так это о том, что беспомощный и беззащитный человек, к коим, несомненно, относятся инвалиды по зрению в том числе, сможет нанести вред не менее беззащитному животному, с помощью которого он имеет возможность передвигаться. Страшен и удивителен наш, людской, мир.