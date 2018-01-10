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Строительство Строительство и недвижимость

Гендиректором "Технологий строительства СОФЖИ" на пять лет избран Александр Кандаков

САМАРА. 10 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ООО "Технологии строительства СОФЖИ" возглавил Александр Сергеевич Кандаков. Информация об этом опубликована на официальной странице компании на портале раскрытия 10 января.

Сообщается, что решение было принято единственным акционером - Самарским областным фондом жилья и ипотеки - еще 26 декабря 2017 года.

Срок полномочий Александра Кандакова в качестве генерального директора ООО "Технологии строительства СОФЖИ" определен в пять лет.

Напомним, исполнительным директором Самарского областного фонда жилья и ипотеки 30 ноября 2017 г. был назначен Сергей Кандаков, прежде возглавлявший МАУ "Парки Самары".

ООО "Технологии строительства СОФЖИ" - организация-эмитент облигаций "Народного займа", выпущенных в 2016 году. Всего ООО "ТСС" выпускает 8,5 тыс. штук бездокументарных облигаций номиналом 60 тыс. рублей. Общая сумма эмиссии составляет 510 млн рублей. Размер купонного дохода составляет 13% годовых. В отличие от традиционных банковских вкладов, условия займа предполагают сохранение купонного дохода в случае досрочного предъявления облигаций.
Срок погашения облигационного займа - четвертый квартал 2019 года. Размещение облигаций осуществляется путем открытой подписки. Средства займа предназначены для реализации первой очереди квартала "Е" проекта "Пять кварталов".

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