Гендиректором "Технологий строительства СОФЖИ" на пять лет избран Александр Кандаков

ООО "Технологии строительства СОФЖИ" возглавил Александр Сергеевич Кандаков. Информация об этом опубликована на официальной странице компании на портале раскрытия 10 января.

Сообщается, что решение было принято единственным акционером - Самарским областным фондом жилья и ипотеки - еще 26 декабря 2017 года.

Срок полномочий Александра Кандакова в качестве генерального директора ООО "Технологии строительства СОФЖИ" определен в пять лет.

Напомним, исполнительным директором Самарского областного фонда жилья и ипотеки 30 ноября 2017 г. был назначен Сергей Кандаков, прежде возглавлявший МАУ "Парки Самары".