Гендиректором "Технологий строительства СОФЖИ" на пять лет избран Александр Кандаков

ООО "Технологии строительства СОФЖИ" возглавил Александр Сергеевич Кандаков. Информация об этом опубликована на официальной странице компании на портале раскрытия 10 января.
Сообщается, что решение было принято единственным акционером - Самарским областным фондом жилья и ипотеки - еще 26 декабря 2017 года.
Срок полномочий Александра Кандакова в качестве генерального директора ООО "Технологии строительства СОФЖИ" определен в пять лет.
Напомним, исполнительным директором Самарского областного фонда жилья и ипотеки 30 ноября 2017 г. был назначен Сергей Кандаков, прежде возглавлявший МАУ "Парки Самары".
ООО "Технологии строительства СОФЖИ" - организация-эмитент облигаций "Народного займа", выпущенных в 2016 году. Всего ООО "ТСС" выпускает 8,5 тыс. штук бездокументарных облигаций номиналом 60 тыс. рублей. Общая сумма эмиссии составляет 510 млн рублей. Размер купонного дохода составляет 13% годовых. В отличие от традиционных банковских вкладов, условия займа предполагают сохранение купонного дохода в случае досрочного предъявления облигаций.
Срок погашения облигационного займа - четвертый квартал 2019 года. Размещение облигаций осуществляется путем открытой подписки. Средства займа предназначены для реализации первой очереди квартала "Е" проекта "Пять кварталов".