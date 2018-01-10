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"АктивКапитал Банк" улучшил позиции в рейтингах Banki.ru

САМАРА. 10 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В рейтингах российских банков, подготовленных информационным порталом Banki.ru, по данным на 1 декабря 2017 года "АктивКапитал Банк" улучшил свои позиции по сравнению с началом года.

Наиболее существенная динамика за первые 11 месяцев 2017 года наблюдается по активам нетто — банк поднялся на 12 пунктов и занял 121 место. Позиции по кредитному портфелю улучшены на 8 пунктов — 88-е место. По капиталу банк занимает 128-е место, по объему вкладов физических лиц — 70-е место.

Среди банков Самарской области "АктивКапитал Банк" входит в тройку лидеров по этим показателям. Публичное акционерное общество "АктивКапитал Банк" (ПАО "АК Банк") основано в 1994 году. Головной офис находится в Самаре. Структурные подразделения банка представлены в 18 городах России, в том числе работают филиалы в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Иркутске и Ростове-на-Дону. Лицензия № 3006 выдана ЦБ РФ.

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а где-же все-таки деньги?

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Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.

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Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.

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И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.

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