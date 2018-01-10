"АктивКапитал Банк" улучшил позиции в рейтингах Banki.ru

В рейтингах российских банков, подготовленных информационным порталом Banki.ru, по данным на 1 декабря 2017 года "АктивКапитал Банк" улучшил свои позиции по сравнению с началом года.

Наиболее существенная динамика за первые 11 месяцев 2017 года наблюдается по активам нетто — банк поднялся на 12 пунктов и занял 121 место. Позиции по кредитному портфелю улучшены на 8 пунктов — 88-е место. По капиталу банк занимает 128-е место, по объему вкладов физических лиц — 70-е место.

Среди банков Самарской области "АктивКапитал Банк" входит в тройку лидеров по этим показателям. Публичное акционерное общество "АктивКапитал Банк" (ПАО "АК Банк") основано в 1994 году. Головной офис находится в Самаре. Структурные подразделения банка представлены в 18 городах России, в том числе работают филиалы в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Иркутске и Ростове-на-Дону. Лицензия № 3006 выдана ЦБ РФ.