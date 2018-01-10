В отношении подростка, сломавшего нос однокласснику, не будут возбуждать уголовное дело

Правоохранительные органы вынесли отказ в возбуждении уголовного дела по факту причинения телесных повреждений 13-летним подростком своему однокласснику.
Напомним, 29 ноября в школе №29 Октябрьского района между двумя одноклассниками возник конфликт, в результате которого один из них получил перелом носа. Мальчик перенес операцию, сейчас его здоровью ничто не угрожает.
Родительница пострадавшего подала заявление в полицию, чтобы привлечь несовершеннолетнего драчуна к ответственности. По ее словам, это далеко не единичный случай и ученики в классе часто вступают в споры с обидчиком ее сына.
Правоохранители провели проверку по факту инцидента, произошедшего 29 ноября, и отказали женщине в возбуждении уголовного дела. Как сообщили в Октябрьской прокуратуре, основанием для этого послужило причинение легкого вреда здоровью потерпевшего, а также недостижение драчуном возраста уголовной ответственности.
Последние комментарии
Халатность?
У нас все знают, что это адвокатишка-вор из воров! И почему ему всё время дают послабления? Ой, неспроста!
То есть поданное неделю назад заявление не являлось поводом для проверки, теперь только через Youtube можно достучаться до правоохранителей
На самом деле виноваты не водители а дорожная служба которая дрочит а не убирает дороги ! На остоповках место снега устраивают болото из грязи правительство нас считают за свиней . отношение мерзкое к нам . кто голосует за нынешнее правительство не понимаю !
Вот уж о чем бы никогда не подумала, так это о том, что беспомощный и беззащитный человек, к коим, несомненно, относятся инвалиды по зрению в том числе, сможет нанести вред не менее беззащитному животному, с помощью которого он имеет возможность передвигаться. Страшен и удивителен наш, людской, мир.