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Происшествия

В отношении подростка, сломавшего нос однокласснику, не будут возбуждать уголовное дело

САМАРА. 10 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Правоохранительные органы вынесли отказ в возбуждении уголовного дела по факту причинения телесных повреждений 13-летним подростком своему однокласснику.

Напомним, 29 ноября в школе №29 Октябрьского района между двумя одноклассниками возник конфликт, в результате которого один из них получил перелом носа. Мальчик перенес операцию, сейчас его здоровью ничто не угрожает.

Родительница пострадавшего подала заявление в полицию, чтобы привлечь несовершеннолетнего драчуна к ответственности. По ее словам, это далеко не единичный случай и ученики в классе часто вступают в споры с обидчиком ее сына.

Правоохранители провели проверку по факту инцидента, произошедшего 29 ноября, и отказали женщине в возбуждении уголовного дела. Как сообщили в Октябрьской прокуратуре, основанием для этого послужило причинение легкого вреда здоровью потерпевшего, а также недостижение драчуном возраста уголовной ответственности.

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