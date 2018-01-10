В Самаре ночью горела Mazda, а в Тольятти - Mitsubishi

В среду, 10 января, в 2:07, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул. Карбышева в Советском районе Самары, сообщили в региональном управлении МЧС России.
На месте происшествия горела Mazda, которую восемь пожарных с применением двух спецмашин полностью затушили уже через 13 минут.
А в 3:22 в пожарную охрану Тольятти поступило сообщение о происшествии на пр. Степана Разина, где горел Mitsubishi.
Четыре человека, используя одну машину, полностью ликвидировали пожар в 3:29.
В ГУ МЧС России по Самарской области уточнили, что в каждом случае обошлось без пострадавших. Причины пожаров и причиненный ими ущерб устанавливаются.
Последние комментарии
человекек не сгорел а зодахнупся
Такая издевка читается в вашем тексте "горели оконные рамы на площади два кв. м. " А то, что эти оконные рамы находились в 17-ти этажном доме и что чувствовали люди, которые в нем живут вам не интересно?! Нужно сказать спасибо оперативности пожарных, а не ерничать. Интересно как бы вы отреагировали и что написали, если бы это случилось в вашем доме, под вашим балконом, в 4 часа утра?!
Как никто не пострадал? А я слышал, что связали и избили охранника, и теперь он лежит в больнице. Может, уточните?
Данные можно собрать. С удовольствием поделюсь.
3 раз квартира горит. Живет нарик. Лечить без его согласия нельзя. Второй раз собирали подписи для коллективного заявления (жилец под ним собирал, не выдержали - переехали) - говорят отказали. Квартира на его отца записана. Пока кто нибудь не погибнет, меры похоже принимать не будут. Живу на три этажа выше, огонь не доставал, но жар достал - поплавило и покоробило несущую пластиковую раму, потрескался стеклопакет. За несколько минут пока не было в комнате - прокоптило. Надо переклеивать обои, перекрашивать потолок. Теперь вопрос - какого автоматом дело не заводят.