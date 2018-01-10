В Самаре ночью горела Mazda, а в Тольятти - Mitsubishi

В среду, 10 января, в 2:07, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул. Карбышева в Советском районе Самары, сообщили в региональном управлении МЧС России.

На месте происшествия горела Mazda, которую восемь пожарных с применением двух спецмашин полностью затушили уже через 13 минут.

А в 3:22 в пожарную охрану Тольятти поступило сообщение о происшествии на пр. Степана Разина, где горел Mitsubishi.

Четыре человека, используя одну машину, полностью ликвидировали пожар в 3:29.

В ГУ МЧС России по Самарской области уточнили, что в каждом случае обошлось без пострадавших. Причины пожаров и причиненный ими ущерб устанавливаются.