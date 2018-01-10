В Самаре начала работу горячая линия "Выборы-2018"

В среду, 10 января, при аппарате уполномоченного по правам человека в Самарской области начала свою работу горячая линия "Выборы-2018".
О проблемах, связанных с реализацией избирательных прав, а также о нарушениях законодательства граждане могут сообщить по телефону 8 (846) 337-29-03 в рабочие дни с 9:00 до 18:00 (в пятницу - до 17:00).
Последние комментарии
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...
Работать надо лучше, тогда и народ потянется.
Сурово. Но справедливо.