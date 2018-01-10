В Самаре начала работу горячая линия "Выборы-2018"

В среду, 10 января, при аппарате уполномоченного по правам человека в Самарской области начала свою работу горячая линия "Выборы-2018".

О проблемах, связанных с реализацией избирательных прав, а также о нарушениях законодательства граждане могут сообщить по телефону ‎8 (846) 337-29-03 в рабочие дни с 9:00 до 18:00 (в пятницу - до 17:00).