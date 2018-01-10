Спор по взысканию с АвтоВАЗа более чем 311 млн руб. завершился мировым соглашением

Судебное разбирательство по заявлению ООО "Автоград-Водоканал" к ПАО "АвтоВАЗ" о взыскании с последнего 482,5 млн руб. (311,4 млн руб. - основной долг, 171,1 млн руб. - пени) завершилось заключением мирового соглашения.
Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел ВАС.
Согласно материалам суда, учтя доводы АвтоВАЗа, приведенные в рамках разбирательства, стороны признали, что задолженность составляет 311,4 млн рублей. В том числе, 263,6 млн руб. - плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения за третий-четвертый кварталы 2014 г. и второй квартал 2015 г., а также 47,8 млн руб. неустойки (пени).
Согласно условиям мирового соглашения, АвтоВАЗ будет гасить долг частями по графику до декабря 2020 года. Первый платеж, как указывается в документе, составляет 148,1 млн руб., последующие будут составлять по 5,63 млн руб., последний - 5,55 млн рублей.
Отметим, 148,1 млн руб. ПАО "АвтоВАЗ" должно было перевести ООО "Автоград-Водоканал" до 22 декабря 2017 г., последующие платежи должны проводиться ежемесячно с июля 2018 года.
В случае нарушения сроков платежей АвтоВАЗу придется платить за каждый день просрочки неустойку в размере 0,1% от непогашенной суммы. Если же сроки уплаты долга будут нарушены дважды, "Автоград-Водоканал" будет иметь право потребовать от АвтоВАЗа погашения долга и неустойки без учета графика.Произвел ли АвтоВАЗ первый платеж в рамках графика, утвержденного мировым соглашением, уточнить не удалось: в ООО "Автоград-Водоканал" от комментариев по разбирательству отказались, в ПАО "АвтоВАЗ" на запрос Волга Ньюс пока не ответили.
"Автоград-Водоканал" специализируется на водоснабжении населения и юридических лиц Автозаводского района Тольятти.
По данным ИАС Seldon Basis, ООО "Автоград-Водоканал" было создано в ноябре 2011 г. ПАО "АвтоВАЗ", в 2013 г. собственником общества стала ГК "Ростех".
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