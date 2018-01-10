Главный корпус АвтоВАЗагрегата готовят к продаже

Определены условия продажи находящегося в залоге у ООО "РТ-Капитал" (подконтрольно госкорпорации "Ростех") имущества банкротящегося ОАО "АвтоВАЗагрегат".

АвтоВАЗагрегат являлся крупным поставщиком комплектующих АвтоВАЗа, но в сентябре 2015 г. договор между компаниями был расторгнут. АвтоВАЗагрегат остановил производство еще раньше - в июле. Предприятие выпускало сиденья, глушители, трубки тормозной и топливной систем, а также другую продукцию. Сейчас АвтоВАЗагрегат находится в последней стадии банкротства - конкурсном производстве.

ООО "РТ-Капитал" является крупнейшим кредитором предприятия с суммой требований 1,96 млрд руб., из которых 1,5 млрд руб. обеспечены залоговым имуществом. В залоге, в частности, находятся оборудование, 11 объектов недвижимости и акции подконтрольного АвтоВАЗагрегату башкирского завода "БелЗАН".

Прежде находившееся в залоге у "РТ-Капитал" недвижимое имущество (в том числе пять земельных участков в Комсомольском районе Тольятти общей площадью 104,4 тыс. кв. м, три расположенных там же здания и недостроенных заводских объекта недвижимости) было оценено в 1,14 млрд рублей. В числе прочего в залоге оказался и главный корпус завода, стоимость которого, по мнению экспертов, составляет 757,8 млн рублей. Стоимость акций завода "БелЗАН", как считают оценщики, составляет 554,87 млн рублей. 131 единица оборудования, находящегося в залоге у "РТ-Капитал", оценена в 283,16 млн рублей.

Напомним, оценка проводилась в рамках дела о банкротстве ООО "Региональная экспертная компания".

На продажу залоговое имущество решено выставлять двумя лотами: в первый включены акции БелЗАНа, во второй - недвижимое имущество и оборудование. Начальная (максимальная) цена лотов установлена в соответствии с результатами оценки имущества. Так, акции планируется выставить на продажу за 554,87 млн руб., недвижимость и оборудование - за 1,42 млрд рублей.

Пока торги не объявлены. Как пояснила Волга Ньюс конкурсный управляющий АвтоВАЗагрегата Юлия Жаркова, аукцион она объявит, ориентировочно, через десять дней, если в течение этого срока не будут оспорены предложенные условия продажи имущества.

"Непосредственно аукцион состоится через 25 рабочих дней с даты публикации", - пояснила Жаркова.

В случае, если имущество не будет продано с первого раза, его выставят на повторные торги с дисконтом в 10%. Если и они будут признаны несостоявшимися, то в течение 30 дней с того момента кредитор, в залоге у которого находится это имущество, имеет право оставить его за собой (по цене на 10% ниже начальной цены выставления лота на повторных торгах). Если кредитор этого не сделает, имущество будет выставлено на продажу путем публичного предложения со снижением стоимости на 10% каждые дней.

Максимально стоимость лота может снизиться на 90%. При этом кредитор, в залоге у которого находится имущество, может на любом этапе торгов (в случае отсутствия заявок) оставить указанные объекты за собой.