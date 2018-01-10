Главный корпус АвтоВАЗагрегата готовят к продаже

Определены условия продажи находящегося в залоге у ООО "РТ-Капитал" (подконтрольно госкорпорации "Ростех") имущества банкротящегося ОАО "АвтоВАЗагрегат".
АвтоВАЗагрегат являлся крупным поставщиком комплектующих АвтоВАЗа, но в сентябре 2015 г. договор между компаниями был расторгнут. АвтоВАЗагрегат остановил производство еще раньше - в июле. Предприятие выпускало сиденья, глушители, трубки тормозной и топливной систем, а также другую продукцию. Сейчас АвтоВАЗагрегат находится в последней стадии банкротства - конкурсном производстве.
ООО "РТ-Капитал" является крупнейшим кредитором предприятия с суммой требований 1,96 млрд руб., из которых 1,5 млрд руб. обеспечены залоговым имуществом. В залоге, в частности, находятся оборудование, 11 объектов недвижимости и акции подконтрольного АвтоВАЗагрегату башкирского завода "БелЗАН".
Прежде находившееся в залоге у "РТ-Капитал" недвижимое имущество (в том числе пять земельных участков в Комсомольском районе Тольятти общей площадью 104,4 тыс. кв. м, три расположенных там же здания и недостроенных заводских объекта недвижимости) было оценено в 1,14 млрд рублей. В числе прочего в залоге оказался и главный корпус завода, стоимость которого, по мнению экспертов, составляет 757,8 млн рублей. Стоимость акций завода "БелЗАН", как считают оценщики, составляет 554,87 млн рублей. 131 единица оборудования, находящегося в залоге у "РТ-Капитал", оценена в 283,16 млн рублей.
Напомним, оценка проводилась в рамках дела о банкротстве ООО "Региональная экспертная компания".
На продажу залоговое имущество решено выставлять двумя лотами: в первый включены акции БелЗАНа, во второй - недвижимое имущество и оборудование. Начальная (максимальная) цена лотов установлена в соответствии с результатами оценки имущества. Так, акции планируется выставить на продажу за 554,87 млн руб., недвижимость и оборудование - за 1,42 млрд рублей.
Пока торги не объявлены. Как пояснила Волга Ньюс конкурсный управляющий АвтоВАЗагрегата Юлия Жаркова, аукцион она объявит, ориентировочно, через десять дней, если в течение этого срока не будут оспорены предложенные условия продажи имущества.
"Непосредственно аукцион состоится через 25 рабочих дней с даты публикации", - пояснила Жаркова.
В случае, если имущество не будет продано с первого раза, его выставят на повторные торги с дисконтом в 10%. Если и они будут признаны несостоявшимися, то в течение 30 дней с того момента кредитор, в залоге у которого находится это имущество, имеет право оставить его за собой (по цене на 10% ниже начальной цены выставления лота на повторных торгах). Если кредитор этого не сделает, имущество будет выставлено на продажу путем публичного предложения со снижением стоимости на 10% каждые дней.
Максимально стоимость лота может снизиться на 90%. При этом кредитор, в залоге у которого находится имущество, может на любом этапе торгов (в случае отсутствия заявок) оставить указанные объекты за собой.
Последние комментарии
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.
На мой взгляд, им нужно целенаправленно заняться Бережливым производством-сокращать потери и стоимость авто. Кто как не Андерсен должен это знать. А не увеличивать выплаты ТОПам. Пусть почитают: Майк Ротер. Тойота ката.