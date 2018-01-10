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Что нужно для получения выплат при рождении первенца

САМАРА. 10 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2018 г. по инициативе президента России введена новая мера социальной поддержки - ежемесячная выплата в связи с рождением или усыновлением первого ребенка. Кто имеет право на ее получение и что необходимо для этого сделать, разъяснили в правительстве Самарской области.

Что нужно для получения выплат при рождении первенца Что нужно для получения выплат при рождении первенца
Фото: Игорь Казановский

Право на получение ежемесячной выплаты возникает в случае, если ребенок был рожден или усыновлен с 1 января 2018 года, является гражданином РФ и если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения. То есть в Самарской области доход на человека для претендующих на выплату семей не должен превышать 16 608 рублей.

Размер выплаты равен величине прожиточного минимума на детей в регионе. В Самарской области это 9 967 рублей.

Заявление о назначении выплаты подается по месту жительства в орган социальной защиты населения непосредственно либо через МФЦ.

Гражданин имеет право подать заявление о назначении ежемесячной выплаты в любое время в течение полутора лет со дня рождения ребенка. Однако ежемесячная выплата осуществляется со дня рождения ребенка, если обращение за ней последовало не позднее шести месяцев после родов. В остальных случаях - со дня обращения за ее назначением.

Выплата будет осуществляться ежемесячно, не позднее 26 числа месяца, следующего за месяцем приема заявления с документами. Деньги будут перечисляться на счет гражданина, открытый в российской кредитной организации.

Среднедушевой доход семьи при назначении ежемесячной выплаты рассчитывается исходя из суммы доходов членов семьи за последние 12 календарных месяцев. 1/12 суммы доходов семьи делится на число родителей и детей. В случае, если сведения о сумме доходов членов семьи представлены за меньший период, среднедушевой доход рассчитывается по той же формуле исходя из количества месяцев.

Так, для семьи из трех человек (отец, мать, рожденный первый ребенок) доход не должен превышать 49 824 рубля в месяц.

Глава Самарской области Дмитрий Азаров уже поставил задачу - организовать информирование о новых выплатах в родильных домах.

"Инициатива президента России - это совершенно новый уровень поддержки семей с детьми. Молодым мамам очень важно своевременно получить информацию о том, как можно воспользоваться этой поддержкой, какие документы необходимо представить. Решение президентом принято, наша задача - обеспечить его реализацию", - заявил Дмитрий Азаров и поручил профильным министерствам рассмотреть возможность создания памяток для семей с детьми, в доступной и понятной форме описывающих механизмы получения выплат.

Перечень документов для назначения выплаты:

- документы, подтверждающие рождение (усыновление) ребенка;
- документы, подтверждающие принадлежность к гражданству РФ заявителя и ребенка;
- сведения о доходах членов семьи за 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления;
- документ, подтверждающий реквизиты счета в кредитной организации, открытого на заявителя.

При соответствующих обстоятельствах также потребуются:   
- документы, подтверждающие смерть женщины, объявление ее умершей, лишение ее родительских прав, отмену усыновления;
- документ, подтверждающий расторжение брака;
- справка из военного комиссариата о призыве родителя (супруга родителя) на военную службу.

 

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