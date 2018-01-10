16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарский рапирист Антон Бородачев стал серебряным призером этапа Кубка мира Боксеры школы "Ринг" завоевали медали всероссийских соревнований Гандбольная "Лада" обыграла "Университет" из Ижевска — 31:25 Гандбольная "Лада" обыграла датский "Кёбенхавн" - 27:24 Анастасия Павлюченкова принесла сборной России победу над японцами на Кубке Хопмана

Олимпийские Спорт

Самарский рапирист Антон Бородачев стал серебряным призером этапа Кубка мира

УДИНЕ. 10 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 56
Версия для печати

В Удине (Италия) завершился этап Кубка мира по фехтованию среди юниоров. В мужском турнире рапиристов, в котором участвовало 167 спортсменов, серебряную награду завоевал самарец Антон Бородачев.

Бородачев уверенно дошел до финала, но в решающем поединке уступил итальянцу Томмазо Марини со счетом — 12:15, сообщает министерство спорта Самарской области.

Гид потребителя

Последние комментарии

Pэн Иванов 16 декабря 2017 08:58 В Тольятти состоятся VII всероссийские соревнования по каратэ "Кубок Дружбы"

Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия

Franki Tignes 12 декабря 2017 05:19 В Самаре будет построен крытый каток для конькобежного спорта

И где это всё?????!!?????

Антон Овчинников 04 декабря 2014 08:09 В губернии появилась областная Федерация керлинга

детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны

Michael Fedorov 15 октября 2014 09:41 Самарский ходок Юрий Андронов попался на допинге

Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!

Иванов Александр 21 мая 2014 18:09 Анастасия Павлюченкова покидает турнир в Штутгарте

И слава богу! По крайней мере Шарапова не высказывалась плохо о Самаре, как эта толстуха.

Фото на сайте

Гандбольная "Лада" проиграла ответный матч "Ростов-Дону" — 18:26

Гандбольная "Лада" проиграла ответный матч "Ростов-Дону" — 18:26

Гандбольная "Лада" вновь обыграла звенигородскую "Звезду" со счетом 32:27

Гандбольная "Лада" вновь обыграла звенигородскую "Звезду" со счетом 32:27

Всероссийские соревнования по танцам на льду "Кумпарсита"-2017

Всероссийские соревнования по танцам на льду "Кумпарсита"-2017

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4