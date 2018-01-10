Самарский рапирист Антон Бородачев стал серебряным призером этапа Кубка мира

В Удине (Италия) завершился этап Кубка мира по фехтованию среди юниоров. В мужском турнире рапиристов, в котором участвовало 167 спортсменов, серебряную награду завоевал самарец Антон Бородачев.

Бородачев уверенно дошел до финала, но в решающем поединке уступил итальянцу Томмазо Марини со счетом — 12:15, сообщает министерство спорта Самарской области.