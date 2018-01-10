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Общество

МЧС предупреждает об опасности выхода на тонкий лед

САМАРА. 10 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Главное управление МЧС России по Самарской области предупреждает жителей региона об опасности выхода на непрочный лед и рекомендует уделить особое внимание детям, не разрешать им гулять вблизи водоемов.

Начальник Главного управления МЧС России по Самарской области, генерал-майор внутренней службы Олег Бойко отметил, что выход на зимний водоем всегда таит опасность. Ежегодно непрочный лед становится причиной гибели людей.

"В настоящее время на акватории р. Волга ледовый покров у г. Самара не установился в полном объеме и является неоднородным. Имеются промоины и полыньи. Необходимо соблюдать правила безопасного поведения на льду. В настоящий момент толщина чистого льда в акватории Волги у г. Самары составляет менее 10 см. Выход на лед опасен", — сообщил он.

Главное управление МЧС России по Самарской области будет ежедневно предоставлять информацию о толщине льда на своем сайте: 63.mchs.gov.ru.

— Безопасным для человека считается чистый лед толщиной не менее 10 см в пресной воде и 15 см в соленой;
— В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев и камыша;
— Если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, то прочность льда снижается на 25%;
— Прочность льда можно определить визуально: лед прозрачный голубого, зеленого оттенка — прочный, а прочность льда белого цвета в 2 раза меньше. Лед, имеющий оттенки серого, матово-белого или желтого цвета является наиболее ненадежным. Такой лед обрушивается без предупреждающего потрескивания;
— Не отпускать детей на лед (на рыбалку, катание на лыжах, коньках) без сопровождения взрослых;
— Оказавшись на тонком, потрескивающем льду, следует осторожно повернуть обратно и скользящими шагами возвращаться по пройденному пути к берегу;
— На замерзший водоем необходимо брать с собой прочный шнур длиной 20-25 м с большой глухой петлей на конце и грузом. Груз поможет забросить шнур к провалившемуся в воду человеку, петля нужна для того, чтобы пострадавший мог надежнее держаться, продев ее под мышки;
— При рыбной ловле на льду не рекомендуется делать лунки на расстоянии 5-6 м одна от другой. Чтобы избежать беды, у рыбака должны быть спасательный жилет или нагрудник, а также веревка — 15-20 м длиной с петлей на одном конце и грузом 400-500 г на другом.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: выходить на лед в состоянии алкогольного опьянения, прыгать и бегать по льду, собираться большим количеством людей в одной точке, выходить на тонкий лед.

Что делать, если Вы провалились под лед?
— Не паниковать, не делать резких движений, стабилизировать дыхание;
— Широко раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, чтобы не погрузиться с головой;
— По возможности перебраться к тому краю полыньи, где течение не увлечет Вас под лед;
— Попытаться осторожно, не обламывая кромку, без резких движений, наползая грудью, лечь на край льда, забросить на него одну, а затем и другую ногу. Если лед выдержал, медленно, откатится от кромки и ползти к берегу;
— Передвигаться нужно в ту сторону, откуда пришли, ведь там лед уже проверен на прочность.

Оказание помощи пострадавшему, провалившемуся под лед:
— Вооружиться любой длинной палкой, доской, шестом или веревкой. Можно связать воедино шарфы, ремни или одежду;
— Подползать к полынье очень осторожно, широко раскинув руки;
— Сообщить пострадавшему криком, что идете ему на помощь, это придаст ему силы, уверенность;
— Если Вы не один, то, лечь на лед и двигаться друг за другом;
— Подложить под себя лыжи, фанеру или доску, чтобы увеличить площадь опоры и ползти на них;
— За 3–4 м протянуть пострадавшему шест, доску, кинуть веревку или шарф или любое другое подручное средство;
— Подавать пострадавшему руку небезопасно, так как, приближаясь к полынье, вы увеличите нагрузку на лед и не только не поможете, но и сами рискуете провалиться;
— Осторожно вытащить пострадавшего на лед, и вместе с ним ползком выбираться из опасной зоны;
— Доставить пострадавшего в теплое (отапливаемое) помещение;
— Оказать ему помощь: снять и отжать всю одежду, по возможности переодеть в сухую одежду и укутать полиэтиленом (возникнет эффект парника);
— Вызвать скорую помощь.

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