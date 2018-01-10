Совет директоров Тольятти возобновил работу после 2,5-летнего перерыва

В среду, 10 января, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров посетил с рабочим визитом Тольятти. Глава региона принял участие в заседании городского Совета директоров предприятий при администрации города.

"Работа Совета директоров Тольятти — это уникальный опыт городского управления. У Совета славные традиции, в них — принятие масштабных решений, их успешная реализация. Уверен, совместная работа позволит нам добиваться высоких результатов в вопросах стратегических, направленных на развитие региона и страны", — отметил глава региона.

Врио губернатора подчеркнул, что члены совета — руководители крупнейших предприятий Автограда, представляют интересы своих работников — большинства жителей города, и знают о его проблемах и перспективах.

Напомним, совет директоров Автограда — это действующий не одно десятилетие совещательный орган. Члены совета обсуждают актуальные проблемы территории и перспективы социально-экономического развития города. 2,5 года назад Совет фактически прекратил свое существование.

Деятельность Совета директоров на постоянной основе возобновлена по инициативе Дмитрия Азарова, который на первой встрече с мэром Тольятти Сергеем Анташевым поднял вопрос о необходимости работы этого общественного института. В состав совещательного органа вошли руководители 12 крупнейших предприятий. Возглавляет совет президент ПАО АвтоВАЗ Николя Мор.

На заседании обсудили актуальные направления развития инфраструктуры — реализацию перспективных проектов в образовании, программ по формированию комфортной городской среды, благоустройство общественных территорий, вопросы местного самоуправления.

О проекте строительства Поволжского православного института рассказал ректор вуза протоиерей Дмитрий Лескин. В числе преимуществ учебного заведения он отметил непрерывную модель образования, а также подчеркнул, что это единственное в городе образовательное учреждение с педагогическим профилем.

Сейчас необходимы средства на достройку первой очереди, общежития и комплексного обустройства территории. По словам Дмитрия Лескина, православный институт станет визитной карточкой Тольятти.

Врио губернатора подчеркнул, что решение о создании уникального учебного заведения также принималось на заседании Совета директоров Автограда. Напомним, в 1998–2001 гг. глава региона жил и работал в Тольятти, в то же время являлся членом Совета. По словам Дмитрия Азарова, крайне важно, чтобы строительство института, которое активно поддерживается на федеральном и региональном уровнях, было интересно и городу.

Другим вопросом повестки стало устройство исторического сквера "Маяк" на месте бывшего одноименного кинотеатра в Комсомольском районе. Сквер будет благоустраиваться по инициативе местных жителей на средства крупнейших предприятий города.

"Есть идея — создать в городе знаковое место — исторический сквер, посвященный истории старого Ставрополя. 280 лет со дня основания города, но его история широко известна только со времен переноса города в период строительства ГЭС", — рассказала директор благотворительного фонда "Духовное наследие" имени С. Ф. Жилкина Марина Шубина.

Предполагается, что сквер около речного порта станет местом, где будут начинаться экскурсионные маршруты. Проект предусматривает фонтан с подсветкой, имитирующий плотину ГЭС, макеты Жигулевских гор и Ставрополя-на-Волге. Начало активных работ запланировано на 1 апреля.

Дмитрий Азаров отметил, что проект интересный, но необходимо вынести его на общественное обсуждение, узнать мнение тольяттинцев.

"Вовлеченность людей в принятие решений на местном уровне формирует гражданскую активность, которая является основной движущей силой позитивных преобразований", — акцентировал внимание глава региона.

Необходимо отметить, что результатом каждого рабочего визита главы региона в Автоград являются конкретные решения по развитию Тольятти. В конце года к Дмитрию Азарову обратились жители города с просьбой убрать строительный забор напротив ДКиТ "Тольятти", где традиционно проводились городские праздники.

В итоге по при поддержке губернатора строительство супермаркета, которое планировалось на этой площадке, было перенесено. В декабре врио губернатора провел в Автограде совещание, посвященное сотрудничеству предприятий региона с ПАО "Новатэк", а в ноябре в Тольятти был открыт первый в регионе ПЭТ-центр на базе городской клинической больницы № 5.