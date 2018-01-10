Новый резидент ТОР "Тольятти" создаст в городе более 1500 рабочих мест

В среду, 10 января, в Тольятти подписано соглашение с резидентом территории опережающего социально-экономического развития "Тольятти" компанией ООО "Директ Бизнес Солюшн". Заявленный объем инвестиций — 500 млн руб., количество новых рабочих мест, которые появятся в г. о. Тольятти — 1590.

Привлечение инвестиций в регион — один из главных приоритетов, которые определил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров с целью создания благоприятных инвестиционных условий в области.

При поддержке главы региона ведется системная работа по привлечению инвесторов в область. В настоящее время уже заключены соглашения о сотрудничестве с крупными высокотехнологичными государственными компаниями ("Ростех", "Союзмаш"), а также запланировано подписание ряда инвестиционных соглашений с другими компаниями-инвесторами. Федеральная поддержка при должной мобилизации ресурсов на уровне региона позволит усилить инновационную составляющую экономики региона, придать новый вектор развитию Самарской области.

На территории Тольятти компания-резидент будет реализовывать инвестиционный проект "Разработка и вывод на рынок мультиплатформы клиентского сервиса с интеллектуальной обработкой обращений", в ходе которого планируется выведение на рынок мультиплатформы, которая интегрируется с телефоном, электронной почтой, веб-сайтом компании, мобильным приложением и онлайн-чатом.

Генеральный директор ООО "Директ Бизнес Солюшн" Екатерина Осина озвучила требования компании к потенциальным сотрудникам: "Наша целевая аудитория довольно обширна, никаких возрастных ограничений для работы в "Телеперформанс" не существует. Для того, чтобы работать у нас, вам необходимо обладать компьютерными навыками, уметь общаться с людьми, и, конечно, приветствуется наличие специфических знаний в области технологий, IT-сферы, иностранных языков. Приоритета в каких-то специальностях или профессиях нет — наша работа подойдет всем".

Также Екатерина Осина отметила, что сотрудников в процессе работы будут непрерывно обучать, позволяя подготовиться к дальнейшему карьерному росту. Ведь для этих целей в компании есть тренерский отдел из 150 человек. Полностью закрыть вакансии (1590 человек) планируется в течение четырех лет.

По состоянию на 10 января с 21 компанией заключены соглашения об осуществлении деятельности на ТОР "Тольятти", 18 из которых уже включены в реестр резидентов ТОР, созданных на территориях моногородов (ООО "АКОМ-Индастриал", ООО "БИА", ООО "СП "Граниферт", ООО "ТОР ТЗПО", ООО "Сарди Пекеджинг", ООО "БРАЙС", ООО "ЗЕТТА", "Металлист-Тольятти", ООО "ТТС ЗАКАЛКА", ООО "ХМ РУС", ООО "АКТИВ ТМК", ООО "ГРАН ЛИМИТЕД", ООО "НТЦ Евровент", ООО "Завод КПД", ООО "КФ "Сласти", ООО "БИСКО ТТИ", ООО МЦ "Губерния", ООО "КОЛОРАНТ-Т").

В ближайшее время федеральный реестр пополнится еще тремя резидентами, с которыми заключены соглашения об осуществлении деятельности на территории ТОР "Тольятти" (ООО "ЛЕВАНТО", ООО Мясокомбинат "Лада" и ООО "Директ Бизнес Солюшн").

Общий объем инвестиций по 21 компании составляет 4,42 млрд руб. с планом создания 3,4 тыс. рабочих мест.

На сегодняшний день из 93 резидентов, включенных в реестр резидентов территорий опережающего развития, созданных на территориях моногородов России, 18 резидентов ТОР "Тольятти", 17 — "Набережные Челны", 8 — в ТОР "Гуково", 7 — в ТОР "Кумертау".