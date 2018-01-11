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Ранее судимый самарец поссорился со знакомым и убил его

САМАРА. 11 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре сотрудниками полиции задержан 25-летний местный житель, подозреваемый в совершении убийства, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Около трех часов ночи в отдел полиции № 1 Управления МВД России по г. Самаре поступила информация о том, что в квартире дома, расположенного на Зубчаниновском шоссе, в ходе конфликта одному из участников причинено ранение. По прибытию на место происшествия правоохранители обнаружили в коридоре труп мужчины с признаками насильственной смерти. После общения с жильцами данной квартиры и обхода дома следственно-оперативная группа выяснила, что погибший — житель Самары 1979 года рождения. Предположительно, он незадолго до гибели вместе со своим 25-летним знакомым пришел в гости к хозяину квартиры. В ходе застолья между визитерами возникли разногласия. После словесной перепалки между оппонентами завязалась драка, во время которой младший из ее участников схватил колющий предмет и нанес сопернику удар в область головы.

После выяснения всех обстоятельств произошедшего подозреваемый в совершении преступления был задержан.

В тот же день по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство", СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело. По данным полиции, подозреваемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение грабежа и разбоя.

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