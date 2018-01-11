"Сбербанк" прокредитует мэрию Самары на 500 млн рублей

ПАО "Сбербанк" стало победителем конкурса на предоставление мэрии Самары кредита в 500 млн руб., сообщается на сайте госзакупок. Стоимость контракта составит 39,7 млн рублей. Процентная ставка — 9,25% годовых.

Полученные средства городская администрация планирует направить на погашение долгов и финансирование дефицита бюджета. расплатиться с кредитом мэрия Самары рассчитывает за год.