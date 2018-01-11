Состояние озимых культур в регионе оценивается как хорошее и удовлетворительное

В Самарской области настоящее время озимые укрыты снежным покровом, и в целом их состояние оценивается как хорошее и удовлетворительное, сообщает региональный минсельхоз.
По данным аграрного ведомства, под урожай 2018 г. засеяно более 385 тыс. га озимых культур, при этом пятая часть площадей засеяна с одновременным внесением минеральных удобрений.
В прошлом году из 2 млн га посевных площадей озимыми в регионе было засеяно 410 тыс. га. Такой же объем планировался и под урожай текущего года, но погодные условия вызвали значительный недосев, рассказал профессор СГСХА, доктор с/х наук, заслуженный деятель науки РФ Василий Васин.
"С осени, во время посева озимых, на юге области в Большечерниговском, Большеглушицком, Пестравском районах серьезно не хватало влаги, — напомнил он. — В дальнейшем сложились очень благоприятные погодные условия — прошли дожди, а затем наступил период закалки озимых. Она проходит хорошо, когда стоит легкий морозец ночью (от 0 до -2 градусов), а днем стоит солнечная погода. У нас практически так и было в течение почти двух недель в конце ноября".
По словам Васина, есть и проблемные посевы, особенно на юге области.
"Перезимовать они перезимуют, а дальше — как будет складываться весна, — отметил ученый. - Если весеннее возобновление будет ранним, мы эти посевы будем вытягивать. Если наступит позднее возобновление, будет жара и яркое солнце, эти сомнительные посевы, возможно, придется пересевать. В прошлом году объем пересева в регионе был мизерным — примерно 6-8 тыс га. В позапрошлом году, из-за того, что мы ушли в зиму плохо, пересева было больше. В среднем пересев составляет в пределах 10-15 тыс. га".
По его словам, озимые — это гарантия производства зерна в нашей области. Основной озимой культурой является пшеница, есть небольшое количество тритикале и ржи. Сортовой состав озимых культур, которым располагает региональный АПК, при хорошей агротехнике, обеспечивает высокую урожайность — по итогам прошлого года, область в среднем получила 36 ц/га. Сорта пшеницы районированные, местной селекции. Базовым сортом озимой пшеницы в области является Светоч — это наш безенчукский сорт Самарского НИИ, который в состоянии дать 60 ц/га. Этот сорт занимает более 40% от всех площадей озимых в области.
"При том снежном покрове, который сохранился после оттепели, я не думаю, что с посевами возникнут проблемы. — отметил Василий Васин. — Многие руководители аграрных хозяйств с большим оптимизмом вошли в зиму. Сейчас практически ничего плохого мы не наблюдаем. Могу сказать однозначно — на сегодняшний день зимовка посевов протекает весьма благополучно".
По данным областного минсельхоза, наибольшие площади озимых в регионе посеяны хозяйствами Хворостянского (32 тыс. га), Большеглушицкого (25 тыс. га), Ставропольского (24 тыс. га), Кошкинского и Красноармейского (по 20 тыс. га) районов.
Как сообщил глава Хворостянского района Виктор Махов, состояние посевов в районе на сегодняшний день на 70% хорошее и на 30% удовлетворительное. В 2017 г. район намолотил 190 тыс. т зерна в бункерном весе при урожайности в 30 центнеров с гектара. По озимой пшенице урожайность составила 45 ц/га, отдельные поля давали по 80 центнеров с гектара.
"Озимые — это основа урожая, — пояснил глава района. — Гибель озимых бывает, когда нет снега, а на поле лежит корка льда. Всего этого сейчас нет. На полях лежит снег толщиной 50-70 см, посевы укрыты, чувствуют себя нормально. С осени выпало влаги порядка 150 мм — это хороший запас, что очень важно для предстоящей весны. Какой она будет, пока неизвестно. Пока никаких опасений нет, готовимся к хорошему урожаю".
По словам Виктора Махова, высокий урожай прошлого года вызвал резкое падение цен на зерно — это неблагоприятно сказывается на экономике хозяйств. Половине из них по этой причине будет сложно входить в весенние полевые работы. Зерно урожая 2017 г. лежит на складах в ожидании повышения цен.
"Сейчас аграрии готовят технику к весенним полевым работам, рассматривают возможности приобретения новой техники, и, конечно, занимаются вопросами реализации зерна", — заключил глава района.
Последние комментарии
Дебильное предприятие! Зарплату не платят, руководство - идиоты, генеральный самодур и двоечник!
А Елховка как затесалась? Ни Кошки, ни Красный Яр не объявляли ни какой засухи. Да и погода наладилась. Или плохому танцору что то мешает?
Этот управляющий наверное только имущество продаёт,а про производство наверное забыл.
Это просто местный Кузьмич послал дормоедов на мужской половой член
Стабильными остались цены на мясную. молочную, хлебную продукцию. Так они подорожали раньше на 30- 50%.