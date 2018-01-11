Состояние озимых культур в регионе оценивается как хорошее и удовлетворительное

В Самарской области настоящее время озимые укрыты снежным покровом, и в целом их состояние оценивается как хорошее и удовлетворительное, сообщает региональный минсельхоз.

По данным аграрного ведомства, под урожай 2018 г. засеяно более 385 тыс. га озимых культур, при этом пятая часть площадей засеяна с одновременным внесением минеральных удобрений.

В прошлом году из 2 млн га посевных площадей озимыми в регионе было засеяно 410 тыс. га. Такой же объем планировался и под урожай текущего года, но погодные условия вызвали значительный недосев, рассказал профессор СГСХА, доктор с/х наук, заслуженный деятель науки РФ Василий Васин.

"С осени, во время посева озимых, на юге области в Большечерниговском, Большеглушицком, Пестравском районах серьезно не хватало влаги, — напомнил он. — В дальнейшем сложились очень благоприятные погодные условия — прошли дожди, а затем наступил период закалки озимых. Она проходит хорошо, когда стоит легкий морозец ночью (от 0 до -2 градусов), а днем стоит солнечная погода. У нас практически так и было в течение почти двух недель в конце ноября".

По словам Васина, есть и проблемные посевы, особенно на юге области.

"Перезимовать они перезимуют, а дальше — как будет складываться весна, — отметил ученый. - Если весеннее возобновление будет ранним, мы эти посевы будем вытягивать. Если наступит позднее возобновление, будет жара и яркое солнце, эти сомнительные посевы, возможно, придется пересевать. В прошлом году объем пересева в регионе был мизерным — примерно 6-8 тыс га. В позапрошлом году, из-за того, что мы ушли в зиму плохо, пересева было больше. В среднем пересев составляет в пределах 10-15 тыс. га".

По его словам, озимые — это гарантия производства зерна в нашей области. Основной озимой культурой является пшеница, есть небольшое количество тритикале и ржи. Сортовой состав озимых культур, которым располагает региональный АПК, при хорошей агротехнике, обеспечивает высокую урожайность — по итогам прошлого года, область в среднем получила 36 ц/га. Сорта пшеницы районированные, местной селекции. Базовым сортом озимой пшеницы в области является Светоч — это наш безенчукский сорт Самарского НИИ, который в состоянии дать 60 ц/га. Этот сорт занимает более 40% от всех площадей озимых в области.

"При том снежном покрове, который сохранился после оттепели, я не думаю, что с посевами возникнут проблемы. — отметил Василий Васин. — Многие руководители аграрных хозяйств с большим оптимизмом вошли в зиму. Сейчас практически ничего плохого мы не наблюдаем. Могу сказать однозначно — на сегодняшний день зимовка посевов протекает весьма благополучно".

По данным областного минсельхоза, наибольшие площади озимых в регионе посеяны хозяйствами Хворостянского (32 тыс. га), Большеглушицкого (25 тыс. га), Ставропольского (24 тыс. га), Кошкинского и Красноармейского (по 20 тыс. га) районов.

Как сообщил глава Хворостянского района Виктор Махов, состояние посевов в районе на сегодняшний день на 70% хорошее и на 30% удовлетворительное. В 2017 г. район намолотил 190 тыс. т зерна в бункерном весе при урожайности в 30 центнеров с гектара. По озимой пшенице урожайность составила 45 ц/га, отдельные поля давали по 80 центнеров с гектара.

"Озимые — это основа урожая, — пояснил глава района. — Гибель озимых бывает, когда нет снега, а на поле лежит корка льда. Всего этого сейчас нет. На полях лежит снег толщиной 50-70 см, посевы укрыты, чувствуют себя нормально. С осени выпало влаги порядка 150 мм — это хороший запас, что очень важно для предстоящей весны. Какой она будет, пока неизвестно. Пока никаких опасений нет, готовимся к хорошему урожаю".

По словам Виктора Махова, высокий урожай прошлого года вызвал резкое падение цен на зерно — это неблагоприятно сказывается на экономике хозяйств. Половине из них по этой причине будет сложно входить в весенние полевые работы. Зерно урожая 2017 г. лежит на складах в ожидании повышения цен.

"Сейчас аграрии готовят технику к весенним полевым работам, рассматривают возможности приобретения новой техники, и, конечно, занимаются вопросами реализации зерна", — заключил глава района.