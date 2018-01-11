В Тольятти состоится бой Александра Емельяненко с поляком Шимоном Байором

В Тольятти 4 марта состоится поединок российского бойца смешанного стиля Александра Емельяненко и Шимона Байора, сообщает gazeta.ru со ссылкой на аккаунт польского спортсмена в соцсети.
"4 марта, город Самара, турнир "Битва на Волге", я буду драться с Александром Емельяненко", — написал Байор.
Последний поединок Емельяненко провел 17 декабря прошлого года на турнире в Грозном, нокаутировав американца Вирджила Цвикера в первом раунде. Всего в активе 36-летнего россиянина 25 побед (19 досрочно) и семь поражений. 29-летний Байор провел 24 боя за карьеру, в которых одержал 17 побед и потерпел семь поражений.
Последние комментарии
ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.
почему ни слова про Обаму и майдан?
Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!
НАШИ
да откуда деньги-то в Самаре на это?