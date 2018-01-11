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Единоборства Спорт

В Тольятти состоится бой Александра Емельяненко с поляком Шимоном Байором

ТОЛЬЯТТИ. 11 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В Тольятти 4 марта состоится поединок российского бойца смешанного стиля Александра Емельяненко и Шимона Байора, сообщает gazeta.ru со ссылкой на аккаунт польского спортсмена в соцсети.

"4 марта, город Самара, турнир "Битва на Волге", я буду драться с Александром Емельяненко", — написал Байор.

Последний поединок Емельяненко провел 17 декабря прошлого года на турнире в Грозном, нокаутировав американца Вирджила Цвикера в первом раунде. Всего в активе 36-летнего россиянина 25 побед (19 досрочно) и семь поражений. 29-летний Байор провел 24 боя за карьеру, в которых одержал 17 побед и потерпел семь поражений.

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