В Тольятти состоится бой Александра Емельяненко с поляком Шимоном Байором

В Тольятти 4 марта состоится поединок российского бойца смешанного стиля Александра Емельяненко и Шимона Байора, сообщает gazeta.ru со ссылкой на аккаунт польского спортсмена в соцсети.

"4 марта, город Самара, турнир "Битва на Волге", я буду драться с Александром Емельяненко", — написал Байор.

Последний поединок Емельяненко провел 17 декабря прошлого года на турнире в Грозном, нокаутировав американца Вирджила Цвикера в первом раунде. Всего в активе 36-летнего россиянина 25 побед (19 досрочно) и семь поражений. 29-летний Байор провел 24 боя за карьеру, в которых одержал 17 побед и потерпел семь поражений.